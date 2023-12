Ibra nominato "buon samaritano". Il sogno di una scuola vola in Puglia. Ora il suo paese Niomrè è gemellato

P

Ibra è il "samaritano" "buono" 2023. Lo ha nominato l’associazione volontari della Protezione civile città di Latiano (Bari) per "ciò che fa e rappresenta per la comunità". Un premio conferitogli domenica sera dal presidente Leo Giovanni e dal sindaco Cosimo Maiorano. Ibrahima Dieng, presidente dell’Unità migranti di Pisa, è stato conosciuto a livello nazionale per un servizio tv, dopo i tanti articoli anche de La Nazione di Pisa su di lui e la sua storia, ma soprattutto sulla sua voglia di fare per il suo paese di origine, il Senegal. Solo pochi giorni fa ha fatto partire l’ennesimo carico di medicinali e altro materiale utile da destinare a regioni dove non c’è nulla. "Nella maggior parte delle zone dell’Africa manca tutto". Negli anni, sono tanti i farmaci, gli apparecchi sanitari spediti da Pisa, città che lo ha adottato 20 anni fa. Il punto di riferimento per chi ama la bici in centro (è il biciclettaio di Papini) ha caricato in un container anche un’ambulanza e tre defibrillatori, incubatrici e gel per le ecografie. "Ha la cultura del dono nel suo Dna, è un missionario – ha spiegato il presidente dell’associazione Fratellanza popolare durante la cerimonia di consegna – Grazie per quello che fai". Ma Ibra - emozionato e orgoglioso - ha fatto da tramite anche per unire due popoli.

Su proposta dell’associazione Fratellanza Popolare, che sta lavorando su un progetto di cooperazione internazionale in Senegal, anche il Comune di San Vito dei Normanni "ha manifestato interesse per un gemellaggio futuro con il paese di Niomrè (Senegal)". Il sindaco Silvana Errico ha ricevuto in Municipio Moubarak LO, sindaco di Niomre e Directeur General Bureo de Prospective Economique della Repubblica del Senegal accompagnato da Dieng. Un’onda lunga di aiuti che adesso si è allargata. Ora Ibra sta raccogliendo fondi per costruire un liceo a Gagnick, dove ci sono solo medie ed elementari. "I bambini non hanno alternative: devono recarsi in città più grandi una volta raggiunti i 13-14 anni, ma a quel punto sono lontani dai familiari non hanno neppure da mangiare, così smettono. L’iban per donare è: IT80G0306914010100000008926, intestato a Chiesa evangelica valdese di Pisa, causale “Scuola in Senegal”. Un compplesso grande che ospiterà cinque edifici e 8 aule apribili.

Antonia Casini