I segreti dell’AI. Il dietro le quinte in quattro incontri

Intelligenza artificiale, questa sconosciuta. Se ne parla in modo sempre più insistente e in contesti diversi, che vanno dal lavoro allo studio, alla ricerca scientifica. Può essere un mezzo per risparmiare tempo ed energie se utilizzata in modo corretto, e su questo punto ci si interroga, perché sono pochi coloro che conoscono come applicarla in modo semplice agli strumenti che normalmente utilizziamo, come smartphone e computer. Il Circolo Arci Pisanova e Corte Tripoli Cinematografica, in collaborazione con Unicoopfirenze e PuntoRadio, organizzano un laboratorio su questo tema, strutturato in 4 incontri.

Due docenti, Sergio Brunetti e Fabio Montagnani, si alterneranno in una serie di interventi mirati all’individuazione dei pro e dei contro dell’ia, oltre a sperimentarne l’utilizzo con esercizi pratici e divertenti. L’evento rientra nell’ambito delle iniziative culturali che le due realtà pisane organizzano da anni, a favore della popolazione, a un costo "politico" di parziale rimborso spese.

Le lezioni si svolgeranno sempre di martedì dalle 18:30 alle 20,con due date in aprile (oggi e il 30) e due in maggio (7-14), al Circolo ARCI Pisanova. Info e iscrizioni 328.7275895.

Alessandra Alderigi