I reclami ora sono più veloci. Snellita la procedura sul web

Segnalazioni e lamentele al Comune? I cittadini possono non usare più lo Spid, basterà una mail e le procedure sono super semplificate su un unico sito che è quello del Comune: in automatico invierà la segnalazione agli uffici competenti. Una bella novità che però fa riflettere su una sorta di ammissione di inefficacia del vecchio e decennale sistema. Si legge nella determina comunale: "Considerate le criticità, anche molto rilevanti, che presenta l’attuale gestione delle segnalazioni/reclami, nonché valutata come farraginosa la procedura informatica utilizzata che non garantisce la completa gestione di tutte le segnalazioni ricevute, si è ritenuto di valutare una completa revisione della stessa cogliendo anche le opportunità offerte dal nuovo portale web istituzionale del Comune".

Le parole chiave sono "farraginosa" e "criticità molto rilevanti". Insomma le lamentele e le segnalazioni dei cittadini cadevano spesso nel vuoto. "E’ per questo, in attesa della messa a regime del nuovo sito, che la formalizzazione della proposta di seguito riportata giunge a fine anno. Le modalità operative di seguito descritte necessitano dell’aggiornamento completo della procedura informatica attualmente utilizzata, in prospettiva della razionalizzazione delle attività, di informatizzazione e snellimento delle procedure, consiste nella revisione e nell’ampliamento della piattaforma online oggi presente sul nuovo sito istituzionale in cui i cittadini del Comune di Pisa possono già inviare le segnalazioni relative alle manutenzioni e agli interventi di natura tecnica sul territorio, sezione che al momento resterà invariata e non sarà coinvolta dalla presente proposta. Una delle novità salienti della futura piattaforma sarà che per favorire una più ampia partecipazione civica gli utenti devono poter inviare segnalazioni, con o senza autenticazione Spid compilando un modulo con i seguenti campi: nome e cognome, telefono, indirizzo e-mail e tra le altre cose la breve o dettagliata descrizione della segnalazione. Nel caso in cui non si usi lo Spid, deve essere prevista la verifica utente e conferma segnalazione tramite email: dopo che l’utente ha inviato la segnalazione, il sistema deve inviare una email di verifica all’indirizzo dell’utente con un link per confermare la segnalazione. Fino a quel momento la segnalazione sarà in stato "Da confermare". Dal momento che la segnalazione viene confermata, questa passa in stato di "Ricevuta" e al richiedente viene mandata una mail con il link per monitorare lo stato di avanzamento della segnalazione.

Carlo Venturini