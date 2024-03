I racconti della Giullara, spettacolo teatrale per bambini a Vicopisano

Vicopisano 20 marzo 2023- Torna il Teatro d’Ombra al Teatro di via Verdi di Vicopisano, dopo gli spettacoli estivi e il recente, e molto partecipato, "La Luna nello stagno", il 24 marzo, alle 17:30, andrà in scena “I racconti della Giullara”, per bambine e bambini dai 3 anni in su. Si tratta di uno spettacolo di marionette a filo animate a vista, in cui si alternano momenti di narrazione attoriale e di interazione con il pubblico a momenti di animazione delle marionette a filo, con pochissime parole e i personaggi che si muovono con la musica. Questo susseguirsi di scene di diverso “colore” crea un perfetto equilibrio tra spazio presente e spazio onirico. I numeri con le marionette sono di volta in volta più coinvolgenti, si parte dalla danza dello gnomo Pinolo, un cucciolo di drago che impara a volare, fino al numero finale, dove è presente Lucius, un drago cantante con tre teste, di cui una è in grado di sputare fuoco. Le marionette sono personaggi unici, scolpiti in legno con cura, pazienza e maestria, come richiede la tradizione di questa antica arte, sebbene abbiano un innovativo “stile cartoon” e originali meccanismi progettati in dettaglio. L’attrice giullara, a sua volta, è una presenza dinamica e molto capace, uno spirito ironico che accende la narrazione con filastrocche ed espressioni buffe e sorprendenti. Lo spettacolo è realizzato con il contributo dell'Associazione Dèi Camminanti (si svolge, infatti, durante la Festa Dèi Camminanti, programma e informazioni su tutti gli eventi: www.camminanti.it). Il biglietto ha un costo di 6 euro a persona (ma nel caso di acquisto di più biglietti da parte di una stessa famiglia il prezzo scende a 5 euro) e si possono acquistare su Dice, a questo link: https://tinyurl.com/bhx7kvfc Per informazioni: [email protected], www.comune.vicopisano.pi.it