I "Martedi della Liberazione". Cascina viaggia nella memoria con incontri, mostre, eventi

Cascina si prepara a ricordare l’ottantesimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo con un calendario ricco di appuntamenti. Quest’anno saranno numerose le iniziative volte a non dimenticare un avvenimento così significativo per la nostra nazione, al fine di educare le giovani generazioni a non ripetere gli errori del passato. "Dopo 80 anni dalla Liberazione, abbiamo deciso di far crescere le iniziative dedicate al 25 Aprile, con un ciclo di appuntamenti importanti – spiega il sindaco di Cascina Michelangelo Betti –Si tratta di appuntamenti che non si limitano al tema della Liberazione, ma che ripercorrono una fase storica dell’Italia, quella di una dittatura e del ritorno alla libertà. A fianco di questi appuntamenti di respiro storico nazionale, abbiamo altri incontri dedicati a quelle che sono storie locali, del territorio cascinese".

Gli eventi delle prossime settimane si svolgeranno tutti il martedì e da questo il nome “I martedì della Liberazione”: Il 18 Marzo, alle ore 17, si terrà l’inaugurazione della mostra “Matteotti nella Lega dei Comuni Socialisti 1916-1922: storia, eredità e attualità della democrazia locale”. Marco Filippeschi, ex sindaco di Pisa e direttore di Legautonomie Toscana (ALI- autonomie locali italiane) si dice contento e soddisfatto. "Rinnovare la memoria è di grande importanza, anche rispetto a quello che accade oggi nel mondo. Noi abbiamo contribuito con l’elaborazione di una mostra che sta girando l’Italia per indagare la figura di Matteotti, che non è stato solo un antifascista punito con la morte, ma anche un leader politico capace di andare contro le malefatte del regime. ALI ne fa il suo fondatore.".

Numerose saranno anche le presentazioni di libri dedicati all’argomento, tutte fissate alle ore 18. Il 1 aprile si terrà la presentazione del libro “Quaderno di Memorie Sparse”, il ricordo di Francesco Guainai, scomparso di recente; l’8 Aprile “Dalla Lega dei Comuni Socialisti a ALI- Autonomie Locali Italiane 1916-2024” di Oscar Gaspari; il 15 Aprile “Tra Storia e Memoria. Il comune di Cascina tra Ventennio e Liberazione” di Diego Sassetti; il 22 aprile “Liberato a metà. Memorie di Enzo Paoletti” e per terminare, il 29 Aprile “Ho fatto solo il mio dovere. Memorie di Italo Geloni” a cura di Aned.

Il direttore di Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) Bruno Possenti "Il 25 Aprile è uno spartiacque nella storia del nostro paese, è il Natale laico della nostra democrazia, è importante celebrarlo con particolare impegno e il nostro maggiore intento è quello di promuovere una fase di approfondimento sulle tematiche di resistenza e liberazione e a Cascina non siete secondi a nessuno in questo".

Maddalena Nerini