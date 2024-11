I lettori (grandi e piccini) di "Ti presento Pisa"

Conoscere Pisa in modo nuovo e originale, sorprendendosi a scoprire inedite storie che ci portano in giro per la città, tra storia, leggenda e bellezza architettonica. Grande successo per l’uscita in edicola con La Nazione di "Ti presento Pisa", il libro scritto da Antonia Casini e Donatella Puliga, una guida per chi vuole vedere la città con occhi diversi, curiosi come quelli dei bambini, primi destinatari di questo testo edito da Pacini, con le illustrazioni di Sara Franci. Un viaggio tra monti, pineta e mare, che restituiscono l’immagine di una città "oltre la Torre", piena di sorprese. Il libro non è solo una guida tra i luoghi più intrisi di storia della città, ma anche un’occasione per conoscere tanti personaggi. A rendere possibile l’iniziativa tanti sostenitori che, in collaborazione con Speed, hanno sposato l’intero programma di eventi organizzati per i 165 anni de La Nazione: Fondazione Pisa, Beyfin, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Banca Centro Toscana Umbria, 50 Chimet spa, Comune di Fabbriche di Vergemoli, Comune di Molazzana, Fondazione Alinari per la fotografia, Idrothem 2000, Mita Academy, Publiacqua, Puccini Celebration, Regione Toscana, Toscana Aeroporti, Unoaerre.

Alessandra Alderigi