I lati positivi nascosti nell’uso dei giochi online

E’ dimostrato che giocare ai videogiochi può stimolare e migliorare diverse abilità cognitive: risoluzione dei problemi, capacità di passare da un’attività all’altra, velocità di elaborazione delle informazioni. Per tale ragione, possono essere utilizzati anche per scopi educativi e terapeutici. E’ scientificamente provato che i videogames stimolano e migliorano diverse abilità in quanto allenano la mente con enigmi matematici e logici, stimolano la così detta modalità multi-players che permette ai ragazzi di giocare contemporaneamente con i loro amici e compagni. Ci sono infatti videogiochi che consentono la costruzione di edifici, città e meccanismi, altri che anticipano professioni, tanto da far vedere interamente lo sviluppo di un vero e proprio percorso lavorativo. Come fare a sfruttare al meglio queste potenzialità? In primo luogo è necessario scongiurare la videodipendenza che non consiste solo nel passare molte ore davanti al pc o consolle varie, ma nel verificare che non ci siano dei cambiamenti che sconvolgono la quotidianità, l’umore o il comportamento, irrequietezza, irritabilità, perdita di sonno ma anche disturbi alimentari. Ruolo fondamentale è quello della famiglia che ha il compito di vigilare sulla tipologia dei giochi che utilizzano i propri figli. Durante la pandemia sono stati “ottimi compagni” e hanno permesso a bambini e adulti di rimanere in contatto con amici e parenti… ma… possono sostituire le relazioni umane?