I lampioni come vere centraline

"Il prossimo bando per la gestione della pubblica illuminazione segna un cambio di passo radicale, non solo per la transizione energetica ma, più in generale, nella direzione di una città sempre più smart e sostenibile". Lo ha annunciato ieri il vicesindaco Raffaele Latrofa, a margine del convegno organizzato dal Comune: "Nel bando che sarà presto pubblicato inseriremo parametri per dotare l’intero sistema di illuminazione della tecnologia necessaria per proiettare Pisa nel futuro". Come? Intanto sfruttando al meglio tutti i lampioni esistenti per renderli una sorta di Grande Fratello del futuro al servizio della comunità: "Possono infatti diventare una specie di ‘centraline’ dove raccogliere dati importanti, ad esempio, dal punto di vista fonometrico per la misurazione delle emissioni sonore nel centro cittadino, oppure ove posizionare occhi elettronici per la lettura delle targhe o strumentazioni per la rilevazione dei flussi di traffico per elaborare adeguati piani di mobilità e così via". Il nuovo bando dell’illuminazione pubblica interverrà, ha spiegato Latrofa, anche "su reti e quadri per evitare i guasti che sempre più spesso lasciano al buio le strade cittadine in situazioni di maltempo: ciò accade perché si tratta di un sistema vecchio che necessita di essere rinnovato e quindi fatte salve le lampade a led di ultima generazione e che garantiscono bassi consumi, intervenire su reti e quadri elettrici ci permetterà di avere finalmente un sistema di illuminazione pubblica moderno e più efficiente". infine, ha concluso, "il bando prevederà che in alcuni punti strategici della città potremo avere l’illuminazione architettonica per mettere in risalto monumenti e particolari scorci cittadini, stiamo anche dialogando con l’Opera primaziale per farlo anche in piazza del Duomo contestualmente alla sostituzione dell’asfalto con lastricati in pietra".