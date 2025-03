I giovani alla scoperta di Mascagni e Leoncavallo

Quarto appuntamento per la rassegna concertistica "Momenti Musicali. Introduzione alla musica classica per bambini e ragazzi", progetto ideato e promosso dalla Scuola di Musica Bonamici con il contributo di Fondazione Pisa, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani verso il nostro patrimonio artistico-musicale. Dopo il successo dei concerti "Alla scoperta di Rossini", "Alla scoperta di Haendel" e "Alla scoperta del Flauto magico", domani alle 10 alle Officine Garibaldi , il pubblico sarà condotto in un affascinante viaggio "Alla scoperta di Mascagni e Leoncavallo", attraverso le pagine più drammatiche di Cavalleria rusticana e Pagliacci. "Questo progetto educativo, giunto alla sua terza edizione, ha visto la realizzazione di una serie di eventi molto apprezzati dalle famiglie e dagli insegnanti delle scuole- afferma Angelica Ditaranto, direttrice della scuola Buonamici-on questi concerti vogliamo contribuire alla crescita della cultura dei giovani proponendo degli ascolti mirati per far conoscere e apprezzare un repertorio straordinario e affascinante". Ascoltando l’esecuzione di arie e duetti dei compositori della "Giovane Scuola", i ragazzi presenti avranno modo di fare esperienza della vocalità specifica e della grande potenza espressiva del repertorio operistico della fine dell’Ottocento. Interpreti il soprano Rachael Stellacci, il tenore Marco Mustaro, il baritono Yurii Strakhov, accompagnati al pianoforte da Chiara Mariani. La presenza della voce recitante di Luca Tessieri, attore e regista pisano, avrà il compito di descrivere e spiegare le principali caratteristiche dei brani eseguiti attraverso un linguaggio chiaro, comprensibile e allo stesso tempo specifico della disciplina. Grazie al contributo di Fondazione Pisa che ha finanziato il progetto, gli eventi sono gratuiti, con prenotazione obbligatoria. Per informazioni www.scuolabonamici.it tel. 3480414547. L’ultimo appuntamento è previsto per il 10 aprile per l’evento "Alla scoperta di Piazzolla" con Massimo Signorini alla fisarmonica, Anastassia Ossipova al violino e Luca Tessieri voce recitante.

Alessandra Alderigi