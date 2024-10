I frutti delle Terre di Pisa. Ottanta produttori locali animano "Food & Wine"

L’enogastronomia di Terre di Pisa, si apparecchia in Piazza Vittorio Emanuele dal 18 al 20 ottobre. Torna la kermesse enogastronomica Terre di Pisa Food & Wine con un ricco programma di degustazioni e masterclass sulla Doc Terre di Pisa, show cooking, itinerari guidati, laboratori dedicati ai bambini, incontri e oltre 80 produttori locali. Durante i giorni della manifestazione è possibile incontrare oltre 80 produttori provenienti dalle Terre di Pisa. Un’occasione unica per scoprire, degustare e acquistare prodotti locali di qualità, frutto di un lavoro che trova origine nelle tradizioni della campagna pisana, presentati dai produttori stessi che accolgono i visitatori negli stand e li accompagnano alla scoperta delle proprie eccellenze, spiegando il valore del loro lavoro e la cura di un prodotto di elevata qualità, genuino, sano e sostenibile.

"Abbiamo elementi sufficienti per affermare che il ‘Terre di Pisa Festival’ ha conquistato un posto centrale nella promozione del territorio pisano e del marchio ‘Terre di Pisa’- sostiene Valter Tamburini, presidente della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest - È motivo di soddisfazione vedere come la manifestazione sia cresciuta nel tempo, migliorando nell’organizzazione, nei contenuti, nelle collaborazioni, nelle relazioni istituzionali, nella fiducia degli operatori economici e nel dialogo con le altre risorse del territorio. Questo ha portato a un incremento delle presenze di visitatori e alla creazione di un format di successo, supportato da dati oggettivi. La prossima edizione del festival - prosegue Tamburini - avrà un chiaro focus sulla promozione turistica, riconoscendo che l’eccellenza agroalimentare del nostro territorio è fondamentale. Essa deve integrarsi con le altre bellezze. La manifestazione è occasione per apprendere anche curiosità e competenze, come ad esempio che l’olio è un alimento e che ci sono tanti oli extravergine diversi, che il vino ha una storia che nasce tra i fossili marini e diventa un unico pur nella tradizione toscana. Tutti questi prodotti e molti altri li potrete trovare al Terre di Pisa food & wine Festival". Tanti gli eventi in programma da segnalare sabato 19 ottobre lo chef stellato Marco Suriano del ristorante Cannavacciuolo Vineyard di Terricciola, sarà protagonista di due spettacolari show cooking per i quali ha ideato uno speciale menu alla scoperta dei sapori autentici e anche un po’ dimenticati della cucina toscana. Torna l’appuntamento per imparare a riconoscere i gusti e le proprietà nutrizionali del cibo presso lo stand del centro Nutrafood di Unipi. L’assessore Paolo Pesciatini dice: "L’enogastronomia è cultura, è genius loci, è economia. Il nostro territorio produce talenti, imprenditori che trattano i prodotti della nostra terra come una vera ricchezza da vaorizzare sempre più".

Carlo Venturini