"I diritti tra negazione e declinazione: le sfide" Convegno in Comune

In vista della Giornata Internazionale della Donna e del Marzo delle Donne, promosso dal Comune di Pisa e dall’assessorato alle Pari Opportunità, oggi, dalle 15.30, nella sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, si rifletterà sul tema "Diritti delle donne tra negazione e declinazione. Le sfide in Italia e nel mondo". L’incontro, patrocinato dal Comune di Pisa, è organizzato dai club service e associazioni cittadine: Ammi (Associazione Mogli dei Medici), Fidapa, Inner Wheel di Pisa, Rotary club di Pisa, Rotary Pisa Pacinotti, Rotary Club Pisa Galilei, Rotary Fibonacci, Lions Pisa Host, Lions Pisa Certosa, Soroptimist International Club Pisa, in collaborazione con la Fondazione Scuola Forense Alto Tirreno. L’evento è coordinato da Francesca Biondi Dal Monte (Sant’Anna e socia del Soroptimist Pisa). Il pomeriggio sarà aperto alle 15.30 dai saluti istituzionali del vicesindaco e assessore con delega alle Pari opportunità del Comune di Pisa Raffaella Bonsangue e dalla consigliera di Parità della Toscana Ilaria Fiori. Poi, David Cerri, Maria Luisa D’Alessandro (prefetto di Pisa), Elettra Stradella (Università), Mojgan Azadegan (Aoup), Francesca Biondi, Sevgi Dogan (Normale). Dalle 17.45, Ezio Menzione e Şerife Ceren Uysal.