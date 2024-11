I cassonetti intelligenti debuttano al Cep. Le assemblee pubbliche

Due assemblee pubbliche al Cep per illustrare ai residenti nel quartiere il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti con i cassonetti intelligenti ad accesso controllato mediante tessera che sarà distribuita ai cittadini regolarmente iscritti alla Tari al posto del porta a porta. Sono in programma mercoledì prossimo alle 21 e giovedì alle 17 nella sala della parrocchia di San Ranieri. "Nei due incontri - spiega l’assessore all’ambiente, Giulia Gambini - saranno presenti anche i tecnici dell’Ufficio ambiente del Comune e di Geofor e saranno distribuiti materiali informativi multilingue per garantire un’ampia accessibilità". Attualmente circa il 40% delle utenze cittadine è servito dalla raccolta a cassonetto intelligente ed il restante 60% dalla raccolta domiciliare. Secondo Gambini, "il superamento del porta a porta con il sistema di raccolta stradale permette di ridurre i costi di gestione dal 15 al 30%, grazie a una razionalizzazione dei passaggi degli operatori, e di diminuire il traffico e le emissioni inquinanti dei mezzi di raccolta, consentendo ai cittadini di conferire i rifiuti in qualsiasi momento, senza vincoli di orari o giorni specifici, eliminando la necessità di conservare i rifiuti in casa fino al giorno del ritiro, un problema particolarmente sentito da chi non dispone di spazi esterni adeguati". Il nuovo sistema di raccolta al Cep interesserà circa 1300 utenze (la tessera dedicata sarà consegnata allo sportello ambiente di via Bramante 2 il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30 dal 25 novembre). Nel quartiere verranno installate 17 postazioni.