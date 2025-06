I cambiamenti climatici. Alta formazione

Un corso per comprendere, discutere e affrontare le complesse sfide etiche poste dal cambiamento climatico. La Scuola Superiore Sant’Anna propone dal 15 al 19 settembre il corso di Alta Formazione "Eclipse – L’etica dei cambiamenti climatici: doveri, responsabilità e sfide", un percorso interdisciplinare che si propone di fornire strumenti concettuali per analizzare l’impatto delle crisi ambientali sulle società contemporanee e su quelle future. Sotto la direzione scientifica di Alberto Pirni, professore associato di Filosofia morale presso l’Istituto Dirpolis, il corso si svolge in presenza a Pisa ed è rivolto a un pubblico ampio: laureati, professionisti, dirigenti, funzionari pubblici, educatori e formatori interessati ad approfondire la propria consapevolezza su un tema cruciale. Le domande di partecipazione vanno inviate entro il 30 giugno. Obiettivo centrale di Eclipse è fornire competenze etiche interdisciplinari applicabili in ambiti come la fisica, il diritto, la finanza e l’interazione sociale. Il cambiamento climatico è presentato non solo come un fenomeno fisico con basi meteorologiche, ma anche come una questione morale, giuridica ed economica. Il corso, che prevede una quota d’iscrizione di 400 euro, mira così a collegare scienza e coscienza.

Il programma è strutturato in quattro aree disciplinari (etica, fisica, diritto, finanza), affiancate da due workshop tematici dedicati ad acqua ed energia. Si discuterà di giustizia intergenerazionale, modelli di comportamento sostenibile, normative internazionali, finanziamenti climatici e giustizia energetica. Un’occasione formativa per chi vuole capire come affrontare la crisi climatica con uno sguardo lucido, critico e globale.