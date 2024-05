"Ho qualcosa da dirti" alla Stella Maris

Pisa, 9 maggio 2024 - DIRimè Italia APS ETS (www.dirime.com) organizza un incontro, aperto a tutti e a ingresso libero, in occasione del decennale dell’Associazione, a Calambrone, il giorno 18 Maggio 2024 alle ore 10.00, presso la Fondazione IRCCS Stella Maris, Viale del Tirreno, 341. L’incontro, organizzato dalla Dottoressa Roberta Nencioli, Referente Regionale DIRimè per la Toscana, in collaborazione con la Fondazione IRCCS Stella Maris, è finalizzato a far conoscere sul territorio l’associazione, la sua mission e le sue attività rivolte a famiglie, insegnanti e professionisti dell’infanzia nell’ambito socio-sanitario ed educativo-preventivo. Interverranno all’incontro: -Dottoressa Roberta Nencioli, Logopedista certificata DIRFloortime, Referente DIRimè per la Regione Toscana, -Dottoressa Alice Mancini, Neuropsichiatra Infantile IRCCS Stella Maris, -Dottoressa Angela Cosenza, Neuropsichiatra Infantile IRCCS Stella Maris, -Dottoressa Sara Calderoni, Neuropsichiatra Infantile IRCCS Stella Maris, Modera l’incontro la Dottoressa Raffaella Tancredi, Neuropsichiatra Infantile, Direttrice UO3 IRCCS Stella Maris, Socia Onoraria DIRimè Italia. In occasione degli eventi per la celebrazione del decennale dell’Associazione, svoltisi a Torino nei giorni scorsi, DIRimè ha ricevuto un messaggio dal Ministro per le disabilità, Onorevole Alessandra Locatelli, che alleghiamo. Il modello DIRFloortime è un modello scientifico che racchiude evidenze di psicologia, scienze dell’educazione e neuroscienze, prezioso per aiutare la persona. nella sua famiglia, a scuola, nella quotidianità con un approccio personalizzato e non standardizzato. DIRimè propone una prospettiva innovativa sul supporto alla crescita e offre una rete multidisciplinare di servizi, progetti inclusivi gratuiti, formazione DIRFloortime® e divulgazione scientifica. Nel 2022 DIRimè ha vinto il premio internazionale “DIR Award” da parte di ICDL Institute, casa madre americana del DIRFloortime, come migliore realtà DIRFloortime in Italia e tra le 5 migliori al mondo. L’incontro, organizzato dalla Dottoressa Roberta Nencioli, Referente Regionale DIRimè per la Toscana, in collaborazione con la Fondazione IRCCS Stella Maris, è finalizzato a far conoscere sul territorio l’associazione, la sua mission e le sue attività rivolte a famiglie, insegnanti e professionisti dell’infanzia nell’ambito socio-sanitario ed educativo-preventivo. M.B.