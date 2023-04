"Ho lasciato Forza Italia perchè avevo perso entusiasmo"

Torna "a casa" Virginia Mancini. La consigliera comunale uscente di Forza Italia dice addio al partito di Berlusconi e aderisce a Fratelli d’Italia. Ha aspettato l’ultimo consiglio comunale per accettare la proposta del partito di Giorgia Meloni e ricandidarsi al consiglio comunale alle prossime amministrative. Ieri è stata presentata nella sede del comitato elettorale in via Battelli. "Per me - ha detto senza girarci intorno il consigliere regionale di Fdi, Diego Petrucci - è un onore e un’emozione presentarla. Prima di tutto perché sono stato molto amico di suo fratello e poi perché il suo impegno politico è cominciato proprio con me nel 2003 con Alleanza Nazionale". Il consigliere regionale fissa anche l’obiettivo di FdI alle amministrative: "Puntiamo a essere il primo partito della città e a confermare il risultato delle politiche dove abbiamo conquistato il 23,8% dei consensi". Ma perché Virginia Mancini ha lasciato Forza Italia? "Da tempo cercavo nuovi stimoli per recuperare quell’entusiasmo che avevo un po’ perso. La decisione non è stata semplice, ringrazio il gruppo di Forza Italia con cui sono rimasta fino all’ultimo giorno di consiliatura per il rispetto degli elettori. La mia priorità è mettermi a disposizione dei cittadini e di Pisa, ma da tempo non condividevo più alcune posizioni del partito a livello nazionale". Alla presentazione della candidata c’erano anche gli altri consiglieri eletti sul litorale (e ricandidati) Francesco Niccolai e Maurizio Nerini, la capogruppo Giulia Gambini e Rachele Compare, coordinatrice cittadina del partito: "Virginia Mancini è un ulteriore valore aggiunto che va ad unirsi al gruppo di Fratelli d’Italia in vista delle prossime amministrative - conclude Compare - e insieme a lei continueremo a lavorare per il bene di Pisa".