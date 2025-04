Haring su Tripadvisor. Tante ‘cinque stelle’ e qualche lamentela

Si passa dal "capolavoro imperdibile e senza tempo" al "credevo fossero brutti graffiti finché non mi è stato detto che doveva essere un’opera d’arte". È un viaggio fatto di alti e bassi quello tra le recensioni che i turisti hanno lasciato su Tripadvisor dopo aver visitato "Tuttomondo", il murale che Keith Haring ha creato nel 1989 a due passi da piazza Vittorio Emanuele. Il coloratissimo capolavoro della Pop-art di 180 metri quadri ricco di figure umane concatenate e incastrate tra loro a simboleggiare la pace e l’armonia del mondo, è infatti riuscito in soli 36 anni a entrare nei cuori dei pisani per la sua vivacità e bellezza, riuscendo a scardinare il principio che nelle città medievali non c’è posto per l’arte moderna e urbana.

A riprova di ciò, tra le 868 persone provenienti da tutto il mondo che hanno dedicato pochi minuti - o pochi secondi – a scrivere la loro personale opinione sul graffito più importante della città, la maggior parte ha avuto parole di elogio, tanto che il voto complessivo sul famoso portale dei turisti è 4,3 su 5. A leggere le impressioni delle 462 recensioni a 5 stelle c’è chi ritiene Tuttomondo "imperdibile" e chi addirittura è arrivato appositamente da New York per farsi una foto con "il miglior spot a Pisa dopo la Torre Pendente".

Poco sotto all’euforia di chi valuta l’opera di Haring passata a pieni voti, ci sono 275 recensioni che, benché lodino il murale, si lamentano della posizione: "tanto nascosto quanto bello" scrive un utente, "abbandonato in una zona un po’ squallida della città con molti alcolizzati" rincara un altro, e qualcuno affonda "posto quasi dimenticato, senza un’insegna e sprecato con le bellezze della città, poco curato". La posizione "non in vista" e la mancanza di percorsi turistici dedicati continuano a essere le lamentele più comuni tra le 107 persone che hanno dato la sufficienza risicata all’esempio di Pop art cittadina, anche se ci sono alcuni critici d’arte (o presunti tali) che ritengono l’artista "sopravvalutato" e l’opera "fuori luogo perché non in linea con la città medievale".

Infine, ci sono 28 persone (rispettivamente 17 e 11) che hanno dato 2 o 1 stella, ritenendo che Tuttomondo "renda più brutta l’intera piazza Vittorio Emanuele". Il picco lo raggiungono due utenti: il primo che si chiede come mai "nel Paese di Leonardo non c’era nessun altro artista disponibile per imbrattare quel muro meglio di come abbia fatto l’impiastricciatore anglo-sassone" e il secondo che ritiene che "se Keith Haring fosse andato a inciabattare altrove, ne avrebbe guadagnato Pisa non poco". A quanto pare, avere un murale gigante di Haring è pure una sfortuna...

Mar. Fer.