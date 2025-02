Hansel e Gretel alla Città del teatro di Cascina

Cascina (Pisa), Domenica 16 febbraio alle 17, alla Sala Franca Rame e Dario Fo della Città del Teatro di Cascina, sarà in scena lo spettacolo “La storia di Hansel e Gretel” della compagnia Teatro Crest, uno spettacolo per bambini dai 4 anni in poi che si propone come un viaggio coinvolgente nel mondo delle fiabe, dove il confine tra realtà e immaginazione sarà molto sottile.

La storia di Hansel e Gretel, scritto da Katia Scarimbolo, è una rivisitazione della celebre fiaba dei fratellini abbandonati nel bosco e alle prese con una strega ingannevole, scritta dall'immortale penna dei fratelli Grimm nel racconto tedesco "Fiabe del Focolare". Lo spettacolo, che vede in scena Catia Caramia, Cinzia Greco, Giuseppe Marzio e Luigi Tagliente, esplora i temi dell’inganno e della scoperta del valore autentico delle cose. La regia e le scene, a cura di Michelangelo Campanale, trasformano continuamente lo spazio teatrale, creando un’atmosfera magica e inquietante in cui ogni scena svela nuove verità.

Vincitore del Premio “L’Uccellino Azzurro” al Festival “Ti Fiabo e ti Racconto” di Molfetta (Bari), nelle edizioni del 2009 e 2015, lo spettacolo non è solo un momento di intrattenimento, ma anche una preziosa occasione di riflessione per i più piccoli. La strega, inizialmente apparsa come una figura materna e affettuosa, rivela nel corso della storia la sua vera natura, insegnando ai bambini a non lasciarsi ingannare dalle apparenze e a sviluppare la capacità di discernimento. Con una durata di 60 minuti, La storia di Hansel e Gretel è consigliata per bambini dai 4 anni in poi, offrendo un’esperienza teatrale coinvolgente e educativa.

Lo spettacolo si terrà domenica 16 febbraio alle 17 alla Sala Franca Rame e Dario Fo, all'interno de La Città del Teatro di Cascina. La rappresentazione avrà una durata di 60 minuti e i biglietti sono disponibili a un prezzo compreso tra 6 e 9 euro, acquistabili sia in prevendita presso il teatro che online su Ticketone. Per ulteriori informazioni e per contattare la biglietteria, è possibile chiamare il numero 050.744400 o scrivere all’indirizzo email [email protected]. Prima di questo spettacolo però, sabato 15 febbraio alle 21 ci sarà "De André, La Storia" una vera e propria esperienza immersiva tra musica, poesia e rivoluzione.