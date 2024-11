Guida al venerdì nero: "Risparmio e tutela. Importante confrontare i prezzi prima e dopo"

Dall’abbigliamento alla cura per la persona, dall’elettronica ai prodotti per la casa: è caccia all’affare. Torna anche quest’anno il tanto atteso Black Friday, che cadrà il 29 novembre, un appuntamento imperdibile per chi vuole approfittare dei super sconti. Già da alcuni giorni, sui siti e-commerce e nei negozi della nostra città, circolano le prime offerte legate al cosiddetto "venerdì nero" e il rischio, per i consumatori, è di incappare in vere e proprie truffe. "Il consiglio è di monitorare attentamente l’andamento dei prezzi – spiega Sandro Imbraguglio, presidente di Federconsumatori Pisa –. Esistono piattaforme che permettono di tracciare il prezzo storico dei prodotti, ma anche in quel caso è necessario fare attenzione, perché non tutti i venditori sono gestiti direttamente dalla piattaforma. In generale, è preferibile evitare piattaforme semisconosciute e affidarsi ai siti principali, facendo sempre confronti tra i prezzi". Il rischio, infatti, è che alcuni rivenditori alzino i prezzi poco prima del Black Friday, per poi abbassarli e far apparire uno sconto più vantaggioso. Anche i negozi fisici e le catene commerciali partecipano all’iniziativa, con campagne di sconto in alcuni casi lanciate già a inizio novembre e che si protrarranno fino ai giorni successivi al Black Friday. Per chi preferisce acquistare in negozio, Imbraguglio suggerisce di fare "una verifica preventiva sui prezzi, controllando che gli sconti siano reali e non fittizi. In caso di comportamenti scorretti, questi possono essere segnalati alla guardia di finanza o ai vigili urbani".

Quanto ai metodi di pagamento, il consiglio è di privilegiare quelli tracciabili. "Paypal, in particolare, - osserva il presidente di Federconsumatori Pisa - è il più indicato per gli acquisti online perché consente di bloccare il pagamento in caso di problematiche con il prodotto o il reso". Altro pericolo è quello di acquistare merce contraffatta, soprattutto sui siti di e-commerce che vengono utilizzati talvolta per la commercializzazione di prodotti falsificati. Il consiglio dell’associazione è, dunque, quello di "esaminare con attenzione le caratteristiche del prodotto che si sta per acquistare per individuare eventuali falsificazioni".

Stefania Tavella