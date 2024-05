Guerra allo spaccio di droga. Chiuso centro scommesse per ordine del questore

Sospesa per 10 giorni (dal 27 maggio al prossimo 5 giugno) l’attività di gioco nella sala scommesse Punto Snai sotto la Galleria Gramsci, a due passi dalla Stazione di Pisa Centrale. Il provvedimento è stato disposto dal questore di Pisa Raffaele Gargiulo, in seguito ai controlli effettuati nel locale dal 18 al 22 aprile scorsi – sotto la direzione del suo predecessore Sebastiano Salvo, poi trasferito alla questura di La Spezia – , nell’ambito dell’operazione denominata ‘alto impatto’ che aveva visto la partecipazione congiunta di pattuglie della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e della stessa Polizia Municipale. I controlli hanno rilevato quanto i residenti e i pendolari che ogni giorno frequentano la zona Stazione hanno sempre segnalato a più riprese, cioè lo spaccio di droga, alla luce del sole davanti e persino all’interno del locale. Locale accanto a cui, tra l’altro, sorge un ufficio distaccato dei vigili urbani, inaugurato nel febbraio 2019, come presidio statico ed operativo, che, nelle intenzioni dichiarate all’epoca dall’amministrazione comunale, avrebbe dovuto fungere anche da ausilio anche per le altre forze dell’ordine. In realtà da diverso tempo, la postazione della Polizia Municipale è costantemente chiusa, mentre la presenza di pusher e sbandati nelle immediate vicinanze del centro scommesse si era fatta sempre più insistente e consistente. Tanto che nella stessa zona,a nche in pieno giorno si erano verificati scontri anche molto violenti tra bande di spacciatori che avevano richiesto poi un più deciso intervento delle forze dell’ordine. Ora, a un mese dal blitz interforze, per il centro scommesse è scattata la chiusura. E i controlli disposti dal questore Gargiulo continueranno anche nelle prossime settimane.