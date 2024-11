Gruppi di cammino "Cep-Barbaricina", si parte il 26 novembre

Pisa, 22 novembre 2024 – Prenderà il via martedì 26 novembre con ritrovo alle 10.30 in Piazzale Donatello a Pisa l’attività del nuovo gruppo di cammino “Cep-Barbaricina” organizzato dalla Medicina dello Sport dell’Azienda USL Toscana nord ovest. La partecipazione, come di consueto, è gratuita ed aperta a qualsiasi fascia di età. Per maggiori informazioni è possibile contattare i “walking leader” Luigi (348-0672713) e Carla (334-3835878).

“Camminare in compagnia – spiega Carmine Di Muro, direttore della Medicina dello Sport aziendale – è una delle attività più semplici, economiche, divertenti e alla portata di tutti. Studi scientifici hanno dimostrato come questa attività possa aiutare a rimanere o tornare in salute dal punto di vista non solo fisico, ma anche psicologico in considerazione dei vantaggi portati dalla socializzazione che una camminata di gruppo porta con sé. Una attività fisica regolare, soprattutto se praticata insieme ad altri contribuisce a ridurre stress, ansia e tendenza alla depressione. L’attività proposta, gratuita e socializzante è finalizzata alla prevenzione delle malattie e delle complicanze. Per aderire non serve certificazione medica ed è sufficiente presentarsi al punto di partenza agli orari che saranno indicati. A guidare ciascun gruppo è un cosiddetto “walking leader” ovvero una persona specificatamente formata per formare gruppi omogenei e consentire davvero a tutti di partecipare ed avere la proposta più adatta alla propria necessità di movimento”.

“L'attività fisica – continua Carmine Di Muro – rappresenta un presidio indispensabile per il mantenimento dello stato di salute. Il movimento, se adeguato alle proprie condizioni e fatto in gruppo, permette di mantenere l’ organismo efficiente e contribuisce alla socializzazione con conseguente miglioramento della qualità di vita oltre che della muscolatura e delle articolazioni. Ma spesso le persone scelgono attività fisiche senza mai parlarne con uno specialista. Per evitare questo ricordo che esiste una vera e propria “rete aziendale dedicata alla prescrizione e diffusione dell'esercizio fisico”. I cittadini possono presentarsi liberamente negli ambulatori della Medicina dello Sport tutti i martedì dalle 11.30 alle 12.30 dove troveranno personale a disposizione per rilevare i singoli fabbisogni e indirizzare a tutti quei percorsi dedicati all'esercizio fisico organizzati dalla nostra Azienda”.

“Con l’attivazione di questo ulteriore gruppo di cammino – conclude Di Muro – procede il progetto di ampliamento e rafforzamento dell’offerta su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest. La sedentarietà è uno dei mali più subdoli e diffusi dei nostri tempi e la promozione di un’attività fisica adeguata alla propria condizione fisica può dare un grande contributo a limitarne gli effetti negativi di una vita poco attiva. Per questo confidiamo di poter incrementare ancora su tutto il territorio aziendale le proposte che stimolino le persone di ogni età ad uscire di casa, muoversi e socializzare”.