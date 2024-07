"Grazie sanità pisana per aver permesso a mio padre di avere una vita dignitosa"

Pisa, 1° giugno 2024 - La lettera della signora Giulia Perugini, figlia di un paziente oncologico, che ha voluto ringraziare pubblicamente la sanità pisana per il trattamento che suo padre ha ricevuto e sta ricevendo. "In un periodo difficile per mio babbo, che sta combattendo contro un tumore del pancreas, volevo ringraziare tutti i vari medici che lo stanno curando e sostenendo, in primis il professor Boggi, eccellenza mondiale, e i suoi oncologi, il professor Masi e il dottor Fornaro, che lo seguono con ottimismo, costanza, preparazione. Oggi siamo stati a fare una visita nutrizionale dal professor Natali, il quale lo segue sia come diabetologo che per la nutrizione oncologica. Il dottor Sgambelluri all'ospedale di Castelnuovo, che insieme al dottor Cavani, lo hanno soccorso nei primi momenti, ricoverandolo a fine gennaio, quando babbo era nelle condizioni peggiori. Il dottor Cecchini, forse il motivo principale per cui mio babbo è ancora vivo e addirittura in miglioramento".

"A fine gennaio mio padre era morente, adesso è una persona con una qualità di vita dignitosa, seppur necessita della nostra costante presenza. Solo in una regione come la Toscana, con un sistema sanitario meraviglioso, penso che sia possibile fruire di tali cure eccellenti che ti portano dall'essere marrone, rantolante e cachettico a essere una persona con un'esistenza degna grazie a molti professionisti eccellenti che compongono il nostro Sistema Sanitario, che ci salva la vita da oltre 50 anni".