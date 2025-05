"Grazie Gargiulo. Un Questore pacificatore"

Il Siulp di Pisa saluta il questore Raffaele Gargiulo, promosso a reggente della Questura di Potenza, e che a breve lascerà la città. "Un ringraziamento anche per aver riportato quel clima di serenità nelle relazioni sindacali che il Siulp Pisa aveva auspicato sin dall’atto del suo insediamento", scrive il sindacato in una nota. "Avendo appreso l’ufficialità della notizia – scrive il Siulp Pisa –, lo saluta e lo ringrazia per quanto dallo stesso fatto nell’anno della sua gestione della Questura di Pisa, sempre all’insegna di quella necessaria riappacificazione con la città dopo la tanto criticata gestione del questore pro tempore precedente".

Gargiulo era arrivato dopo la gestione di Sebastiano Salvo, questore finito al centro delle polemiche per gli scontri con i manifestanti, tra cui molti studenti minorenni, durante il corteo pro-Palestina del 23 febbraio dell’anno scorso. Il nuovo questore sarà Salvatore Barilaro, in arrivo dalla Questura di Monza Brianza. A lui il Siulp Pisa rivolge "i migliori auguri di buon lavoro nell’auspicio che possa continuare nel solco di quanto fatto e soprattutto in un contesto che vede un organico carente rispetto alle problematiche di prevenzione e soprattutto di ordine pubblico visto anche il campionato di Serie A al quale bisogna fare fronte".