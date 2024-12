Grazie a Ipa Pisa quattro alberi in dono per la Valgraziosa

L’amministrazione comunale di Calci ha ricevuto una delegazione del Comitato Ipa Pisa (International Police Assoociation, che raccoglie in tutto il mondo appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento statale e locale), impegnato nel progetto internazionale "Plant a Tree - Green Ipa", grazie al quale la comunità calcesana ha ricevuto in dono una quercia, un leccio e due frassini. La piccola quercia ed il leccio sono stati piantati nel giardino della nuova scuola Giunta Pisano, alla presenza delle classi prime; un frassino è stato piantato al Parco delle Fonderie e l’altro frassino ai giardini di via Granucci, a La Gabella. Alla piantumazione hanno partecipato Angelo Molinaro e altri soci Ipa Pisa, i carabinieri di Calci, la polizia municipale, operai del Cantiere Forestale, il sindaco Massimiliano Ghimenti e l’assessora all’ambiente Valentina Marras che hanno rivolto un caloroso ringraziamento ad Ipa Pisa, per aver coinvolto Calci in questo progetto internazionale.