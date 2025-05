Grande successo per il corso da "Safeguarder" col pallanuotista medaglia d'oro olimpica

Pisa, 12 maggio 2025 - Grande successo per il corso “Safeguarder”, organizzato da Confcommercio Pisa e Livorno in collaborazione con lo Studio Mattonai di Bientina: il primo in assoluto dedicato a questa figura, ormai divenuta obbligatoria nel mondo dello sport. Il percorso formativo, specificamente rivolto alla tutela della sicurezza degli atleti e alla salvaguardia dell'integrità nello sport, ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti di associazioni sportive, che hanno acquisito le competenze fondamentali per garantire un ambiente sicuro e protetto nello svolgimento delle attività sportive. Dopo otto incontri formativi svoltisi nel corso del mese di aprile, si è tenuto l'esame finale con il conseguente rilascio della certificazione per la figura di Safeguarder. Un'esperienza formativa di grande valore, che ha permesso ai partecipanti di approfondire tematiche fondamentali quali le normative nazionali e internazionali in materia di tutela, la prevenzione dei rischi, il riconoscimento dei segnali di abuso o maltrattamento, nonché la promozione di una solida cultura della sicurezza all'interno del contesto sportivo. “Tutelare chi pratica sport non è mai stata una scelta, ma un dovere per tutte le realtà sportive” sottolinea il direttore generale Confcommercio Pisa e Livorno Federico Pieragnoli “Il corso Safeguarder è stato pensato proprio per fornire strumenti concreti a chi ha scelto di assumersi la responsabilità di proteggere il benessere fisico ed emotivo degli atleti, offrendo una preparazione adeguata per svolgere questo compito con consapevolezza” Testimonial del corso, il pallanuotista italiano, medaglia d'oro ai giochi olimpici di Gwangju nel 2019, Matteo Aicardi: “Ho sostenuto questo corso perché credo profondamente nell’importanza del Fair Play e nella necessità di creare ambienti sportivi sicuri , dove tutti – in particolare i bambini – possano esprimere al meglio le proprie potenzialità, nel rispetto di tutti, a partire dall’avversario. Lo sport è una scuola di vita, e garantire un contesto sano e inclusivo è il primo passo per far crescere atleti e persone migliori!” “Con l'introduzione della figura del Safeguarder si è fatto non solo un importante passo avanti nella tutela degli individui più vulnerabili, ma si è anche posto l'accento sulla valenza culturale ed educativa dello sport nella società” spiega la Dottoressa Veronica Brunetto Psicologa-Psicoterapeuta “Questo è un tema che da sempre noi dello Studio Mattonai abbiamo molto a cuore, ed è per questo che è stato uno dei concetti fondamentali trasmessi in questo, come in tutti gli altri corsi formativi che organizziamo”. L'importanza del corso testimoniata anche da uno dei partecipanti, Matteo Malaspina: “La normativa è cambiata profondamente, introducendo linee guida fondamentali per promuovere una cultura sana, basata sul rispetto e sulla collaborazione tra società sportive, allenatori, genitori e atleti, anche minorenni. Chi partecipa acquisisce una visione più chiara del ruolo del “Safeguarder”, sia che intenda diventarlo, sia che debba ricorrere a questa figura, entrando così in una dinamica di miglioramento che fa parte dell’evoluzione del sistema sportivo. Oggi lo sport si regge ancora troppo sul volontariato o su chi lo fa senza reali competenze. Il corso è stato di altissima qualità, grazie anche alla presenza di relatori fortemente radicati nel contesto sportivo e impegnati nell’applicazione di questa nuova normativa. Fondamentale l’accento posto sulla selezione e sulla formazione del personale, un aspetto finora trascurato nel mondo sportivo. È emersa con forza anche l’attenzione delle istituzioni verso questi temi”. Per ogni ulteriore informazione l'Agenzia Formativa Confcommercio Pisa è a disposizione ai contatti: 050 784 6626 – [email protected]