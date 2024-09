Gorgona club, 75 anni di immersioni. Gli inossidabili pionieri dell’apnea

Quei pionieri dell’apnea, tutto d’un fiato tagliano i 75 anni di immersioni. Il Gorgona Club Pisa, circolo subacqueo fra i primi in Italia, festeggia il settantacinquesimo anniversario della fondazione. Lo fa con un nuovo logo, magliette dedicate e soprattutto rinnovando l’appuntamento del 25 settembre (circolo Arci Balalaika) per l’inizio dei nuovi corsi. Nel 1949, un gruppetto di giovani pescatori subacquei, pochissimi anni dopo la fine della guerra, decise di dar vita a Pisa a questo sodalizio, tuttora attivissimo. Era l’epoca dei pionieri spericolati, dei fucili a molla, delle mute precarie o inesistenti, delle bombole senza manometro e senza "Gav", delle gite nelle isole dell’arcipelago, rigorosamente in tenda. Eppure, la passione di quei ragazzi li portò, già a quei tempi, a sperimentare nuove tecniche di pesca e d’immersione, a mettere alla prova attrezzature avveniristiche per le prime fotografie subacquee ed a sviluppare ciò che avrebbe garantito la continuità della loro passione attraverso le nuove generazioni: la didattica subacquea della scuola sub di Pisa. Fra i soci fondatori: Rodolfo Betti (Marò) che tanto ha fatto per la diffusione del nostro sport, Gianfranco Nannicini, inventore del mulinello da applicare al fucile subacqueo, Ettore Rigobon, pilastro della didattica subacquea Fipsas, Luciano Lischi, pioniere della fotografia subacquea ed editore di libri dedicati alla nautica e alla subacquea. Dagli anni degli albori, quando i soci erano per lo più pescatori, si sono susseguite generazioni di pescatori, fotografi, biologi marini, istruttori subacquei.

Negli ultimi anni, il circolo ha diversificato la propria offerta formativa con nuovi corsi di pesca subacquea in apnea, il che ha contribuito a fortificare quel settore di attività. Anche in campo agonistico gli atleti del Circolo stanno ottenendo riconoscimenti importanti. In particolare, il pescatore subacqueo del Gorgona Club Roberto Poggioli, oltre a partecipare con successo ai campionati italiani degli ultimi anni, ha confermato il suo valore anche nelle gare internazionali. Per i 75 anni del Gorgona, è stata consegnata una targa a Ettore Rigobon, socio fondatore, per la sua dedizione e passione. Per approfondimenti: www.gorgonaclub.eu.

Carlo Venturini