Gli onorevoli e la consigliera

1 Edoardo Ziello

"il ministro Salvini restituisce ruolo strategico al Galilei, che deve crescere insieme a Peretolae grazie a un ribilanciamento dei fondi europei"

2 Ylenia Zambito

"La crescita del Galilei non deve essere messa a repentaglio da ricatti o diktat e non è Renzi a deciderlo. Forse fa finta di non sapere che i lavori a Pisa sono già iniziati"

3 Irene Galletti

"Il governo per bocca del minsitro Matteo Salvini ha dichiarato che sosterrà la crescita di Peretola. Come ora farà il sindaco Conti a spiegarlo ai pisani?"