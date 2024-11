"Gli immobili del Comune per l’emergenza abitativa"

"Uno dei pilastri dell’azione amministrativa di Fratelli d’Italia è la riappropriazione degli spazi. Da questo punto di vista riteniamo che, nel declinare questo principio, tutti gli enti pubblici debbano fare la loro parte". Lo ha detto l’assessore al patrimonio, Filippo Bedini, presentando ieri insieme al consigliere regionale e coordinatore cittadino, Diego Petrucci, alla coordinatrice provinciale Serena Bulleri, al capogruppo Maurizio Nerini, alla coordinatrice di Fdi zona-Coltano, Cinzia Massai, e a Livia Paola Nuvoli del Consiglio direttivo del Parco, le politiche del partito legate all’offerta abitativa pubblica. "Per questo - ha aggiunto Bedini - abbiamo escluso dal Piano delle alienazioni alcuni immobili che vogliamo destinare alla richiesta abitativa dei pisani: sono 28 edifici che fino a ora erano nel Piano-alienazioni senza prospettiva di essere venduti e utilizzati e che noi proponiamo di assegnarli o all’emergenza abitativa o all’Agenzia Casa, per allargare l’offerta pubblica verso chi ha bisogno di un sostegno. Per i non idonei, la proposta è di destinare il 30% delle risorse derivanti dall’eventuale vendita per mettere a norma altri alloggi comunali che possono essere destinati a soddisfare la domanda abitativa". In questo modo, secondo l’assessore, "avvieremo un percorso virtuoso che riuscirà a coniugare i bisogni sociali alla riqualificazione del patrimonio comunale". Petrucci ha invece puntato il dito contro la Regione "per quei 18 appartamenti inutilizzati a Coltano e abbandonati a sé stessi, così come abbiamo già da tempo denunciato che sempre nel Parco a Cascine Nuove, sono presenti altri 37 appartamenti, quasi tutti vuoti: è un delitto e per di più questi edifici sono privi di manutenzione e più passa il tempo più si assisterà ad un peggioramento delle loro condizioni strutturali e più costerà il rinnovo degli edifici nel caso in cui la Regione vorrà metterci le mani". In consiglio comunale - ha infine osservato Nerini - rafforzeremo la proposta di Bedini presentando atti specifici in sede di approvazione del bilancio comunale e del Piano di alienazioni. Il problema abitativo è una delle priorità per Fratelli d’Italia e il nostro gruppo e vogliamo dare risposte concrete ai cittadini".