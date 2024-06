Gli ex sindaci vicini di casa: "Noi e le sfide per Volterra"

Cultura, turismo, lavori pubblici, urbanistica, trasporto pubblico, governo del territorio: caselle di peso, e di spicco, che planano nelle mani dei neo assessori esterni Ilaria Bacci e Alessio Barbafieri, i due ex sindaci rispettivamente di Pomarance e Lajatico, di fresca nomina nella giunta guidata dal sindaco Giacomo Santi. Sia Bacci che Barbafieri, sindaci sino alle elezioni di giugno, mesi fa hanno scelto di nomn correre alle amministrative comunali per tentare di strappare un altro mandato.

"Ho colto con sorpresa e piacere la richiesta del sindaco Santi di far parte della sua giunta come assessore esterno. Quando non c’è stata la mia ricandidatura a sindaco di Pomarance per la mancanza di diverse condizioni, non pensavo di proseguire nell’esperienza amministrativa - sono le parole, post nomina, di Ilaria Bacci, neo assessora a culture e turismo - Ma ho accettato con entusiasmo di rimettermi in gioco in un altro ruolo, in un altro Comune e come esterno per mettere a disposizione la mia esperienza su temi importanti. La cultura ed il turismo delineano l’essenza, l’identità stessa di Volterra. È una grande responsabilità prendersene cura ed un onore mettere a disposizione la mia esperienza per la città di Volterra. Un compito molto impegnativo, ma un’occasione unica per lavorare per Volterra e a progetti di area di convergenza trasversale, per l’Alta Valdicecina, con Volterra alla guida".

E ora c’è da impugnare il timone lasciato dall’ex assessore Dario Danti. "Ho la certezza di tutto l’impegno, l’emozione, la passione e la volontà che metterò per raggiungere gli obiettivi - prosegue l’assessora Bacci - Raccogliere il testimone, l’eredità lasciata da Dario Danti rende il compito ancor più impegnativo, considerato il suo ottimo lavoro nel settore della cultura". Ed ecco Alessio Barbafieri, neo assessore a lavori pubblici, urbanistica, governo del territorio, trasporto pubblico e decoro urbano. "Volterra è per me come una seconda casa: qui è avvenuta la mia formazione, perché ho studiato al liceo classico Carducci, in questa città è sbocciata la mia passione per la politica e la mia stessa cultura politica. A Volterra ho tanti ricordi e ancora legami di amicizia sin dal liceo - racconta il neo assessore Barbafieri - il primo pensiero, e impegno, va indubbiamente al ripristino delle mura medievali crollate lo scorso maggio. E’ il mio primo obiettivo, anche per capire i possibili finanziamenti in ballo per portare a termine i lavori di completo ripristino delle antiche mura. Ho accettato la proposta del sindaco Santi per avviare una collaborazione che guarda all’apertura del territorio e al confronto con i cittadini, che non mancherà".

Ilenia Pistolesi