Gli artisti in gara con esibizioni tra canto e ballo, prestigiosa giuria

Notti di Talento ha consentito a quasi un centinaio di artisti provenienti da tutta Italia di esibirsi nei principali teatri dell’area pisana (teatro Rossini di Pontasserchio concesso dal Comune di San Giuliano Terme, auditorium Asbuc di Migliarino concesso dal Comune di Vecchiano e il teatro Nuovo di Pisa grazie all’associazione Binario Vivo).

Il contest, di cui La Nazione è media partner esclusivo, è stato supportato anche da Pisamo, Port Authority di Pisa, Confcommercio, Euroambiente, Gruppo Bubbo, Villa Rondini e Cassa Digitale. La finale è condotta da Eleonora Di Miele e Leonardo Ghelarducci e la serata servirà anche a raccogliere fondi per la piccola Jo Santarbara, da mesi in America per curare una rara malattia. In gara ci sono più di 30 talenti per 19 esibizioni tra canto e ballo (anche coreografie di gruppo), che saranno giudicati da una giuria di esperti composta da Stefano Bini, organizzatore di spettacoli ed eventi di moda anche a livello internazionale, la coreografa Selena Minervini, Gianfranco Calamai, ex campione di basket e agente di tanti personaggi noti del mondo dello spettacolo, Sara Zaggia, campionessa di pattinaggio artistico, e Debora Testasecca in arte Debrah, cantante che da tempo collabora con Andrea Bocelli.

Ospiti il cantautore Diego Cassettari (con Adele Citti, Anna Baldi e Jacqueline Del Ticco) e Ugo Bongianni. Ecco tutti i concorrenti: Alessia Giovannoni (canto), Amanda Batista (canto), Angelica Perna (canto), Sofia Barsali (ballo), Bianca Ceccarelli (canto), Eleonora Salvi (canto), Raluca Agostini Elena Gonzalez Filippeschi, Virginia Manunta, Giada Postiglione e Lucrezia Talisi (ballo, coreografia di gruppo), Elissa Lonzi (canto), Emma Sferruzza (canto), Sofia Di Candia (balllo), Flamingo (canto), Francesco Di Fiore (canto), Georgia Chioni (canto), Katia Vito e Silvia Porciani (canto), Marco Cecchi (canto), Anna Paola Evangelista, Noemi Bertini, Elena Francione, Beatrice Bove, Carlotta Mingozzi, Frida Garst, Anna Latini, Matilde Pacini e Chiara Favilli (ballo, coreografia di gruppo), Martina Neri (canto) e Pietro Cardella (canto).