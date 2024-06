"Giustizia e legalità. Valori di centrodestra"

Il luogotenente dei carabinieri Francesco Macchiarulo si candida come consigliere comunale per la lista di Fratelli d’Italia. Pugliese, 62 anni, sposato e con tre figlie, l’ex comandante ormai in pensione ha diretto la stazione termale dal 2006 fino a al 2022 innalzando il livello di sicurezza sul territorio. "Mi sono messo in gioco per il centrodestra– afferma Macchiarulo – in quanto ancora legato a quei principi di giustizia e legalità ricevuti nel corso della mia educazione familiare. Alcuni si sono meravigliati per non essermi candidato nelle fila della sinistra – continua l’ex comandante - ma alla fine è stata una scelta dettata dal mio orientamento politico rimasto neutrale in tutti i miei quaranta anni di carriera e da una serie di piacevoli esperienze pregresse avute con alcuni esponenti delle precedenti amministrazioni comunali. Ricordo con piacere i progetti contro le truffe agli anziani insieme all’assessore Fortunata Dini, il grande lavoro d’intesa fatto con l’ex sindaco Paolo Panattoni poi proseguito con il sindaco uscente, Sergio Di Maio, che in occasione della fine del mio mandato ha voluto riconoscere la qualità del mio operato con tanto di cerimonia in sede comunale. Qualora venissi eletto intendo operare per una valorizzazione del territorio e per l’innalzamento del benessere di tutti i cittadini".

Luciano Bartalini