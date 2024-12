Giubileo a Pisa: al via con l'arcivescovo Benotto e il motto 'Pellegrini di speranza'

L’appuntamento con l’inizio del Giubileo è per domenica 29 dicembre alle 17 in Battistero con la cerimonia d’apertura presieduta dall’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto. Il motto è "Pellegrini di speranza" e la speranza, ha detto l’arcivescovo presentando il ricchissimo calendario di iniziative, "in un tempo difficile come quello che stiamo vivendo ci deve guidare in un percorso di riflessione che coinvolga soprattutto i credenti, ma non solo loro". Per questo tra gli appuntamenti in calendario ci sono i nove incontri ai quali sta lavorando l’Opera della Primaziale per sviluppare confronti tra credenti e non credenti con personalità di altissimo profilo e respiro internazionale. "Un dialogo a più voci - ha osservato il presidente Andrea Maestrelli - per aiutarci a uscire dalle conflittualità di questo periodo storico, caratterizzato da guerre e fortissime tensioni sociali".

Le chiese giubilari diocesane saranno ila cattedrale di Pisa, il Santuario di Madonna dell’Acqua a Cascina e il Duomo di Pietrasanta. Qui i pellegrini, ha sottolineato don Salvatore Glorioso, coordinatore delle iniziative giubilari diocesane, "potranno ricevere il sacramento della Riconciliazione e vivere un tempo di ascolto grazie alla disponibilità di sacerdoti, diaconi, religiosi, ma anche laici: il calendario delle celebrazioni nelle tre chiese giubilari è disponibile in versione cartacea e online all’indirizzo giubileo.diocesidipisa.it". Nei prossimi mesi sarà possibile prendere parte a cammini a piedi e pellegrinaggi diocesani. Il Servizio per la Pastorale Giovanile e Vocazionale diocesano parteciperà al Giubileo degli Adolescenti (25-27 aprile) e al Giubileo dei Giovani (29 luglio-3 agosto), entrambi a Roma con Papa Francesco. E da Pisa, il 23 aprile, partirà la tratta dell’Equiraduno del Giubileo "Da San Piero a Grado a San Pietro", un viaggio con il cavallo organizzato dalla rete di imprese Final Furlong con il patrocinio del Dicastero per l’Evangelizzazione e la partnership ufficiale di Fieracavalli Verona. Infine, la diocesi ha avviato una collaborazione con Opera Primaziale Pisana, Comune, Palazzo Blu e CoopCulture (che gestisce le Mura) creando la "Carta del Pellegrino", che verrà rilasciata a chi parteciperà ai Giubilei ufficiali in Duomo e permetterà di accedere a riduzioni o gratuità per visite a musei e monumenti cittadini. "Una collaborazione suggellata - ha concluso l’assessore al turismo, Paolo Pesciatini - dal rifacimento della cartellonistica turistica delle chiese pisane che attraverso la scansione di un qrcode consentirà di accedere a informazioni sulla visita delle stesse in italiano, inglese, cinese e lingua dei segni per i nostri ospiti non udenti".

Gab. Mas.