Giù dalla Torre dell’orologio ’Pompieropoli’ in piazza poi l’atterraggio della Befana

Il nuovo anno a Cascina si apre con un doppio evento. Oggi, in concomitanza con la manifestazione Mercantico, la sala del consiglio comunale ospiterà alle 10.30 una conferenza dal titolo “Alluvione - Gioco di squadra”, con la presenza dei vigili del fuoco e testimonianze dirette per comprendere meglio quale sia il comportamento da tenere in occasione delle allerte. Domani sarà la giornata dedicata ai bambini con l’attesa della Befana: dalle 10 piazza dei Caduti sarà animata da Pompieropoli, mentre nel pomeriggio i vigili del fuoco regaleranno le calze a tutti gli intervenuti aspettando la discesa della Befana dalla Torre dell’Orologio, prevista per le 17.30.

"Quella della Befana è una tradizione a cui non vogliamo rinunciare – ha detto Nicola Ciannelli, comandante provinciale dei vigili del fuoco di Pisa – per essere vicini ai bambini. Ma sarà anche l’occasione per parlare dei rischi del territorio: i cambiamenti climatici ci sollecitano sempre di più ad affrontare certi temi e quindi insieme alla Befana parleremo dell’attività dei vigili del fuoco in contesti alluvionali che hanno colpito anche il territorio provinciale. È necessario che i cittadini sappiano a quali rischi sono sottoposti: solo con questa consapevolezza possiamo lavorare insieme per limitare al massimo i danni prodotti da eventi catastrofici".

"Non può mancare la Befana dei vigili del fuoco a Cascina – ha detto l’assessora a cultura, commercio e turismo Bice Del Giudice – perché è un momento per fare comunità e che, oltre a consolidare le collaborazioni con vigili del fuoco, Associazione nazionale vigili del fuoco, Pro Loco, Sogefarm e Unicoop Firenze, ci consente di dialogare con il centro storico e le famiglie".

Sempre in prima linea quando c’è da organizzare un evento, la Pro Loco di Cascina non mancherà neanche in questa occasione. "Partecipiamo volentieri a questa manifestazione a supporto dei vigili del fuoco e dell’Associazione nazionale vigili del fuoco – ha detto il presidente Simone Perini – importante per i bambini e la comunità. La Pro Loco cerca sempre di mettersi a disposizione dell’amministrazione e di chi organizza eventi per la cittadinanza e per promuovere il territorio".

Dalla mattina la piazza dei Caduti sarà teatro di Pompieropoli, un percorso ’a ostacoli’ messo in piedi dall’Associazione nazionale vigili del fuoco per permettere ai bambini di cimentarsi con alcune insicurezze. "Con questi giochi semplici e facili da fare – ha detto il segretario Massimo Apolloni – puntiamo a lasciare nel bambino una sensazione di maggior sicurezza nell’affrontare i rischi e allo stesso tempo far crescere la simpatia nei confronti dei vigili del fuoco. Avremo il ponte tibetano, la scala italiana e il tunnel, esperienze per togliere al bambino una certa insicurezza che rischiano di portarsi avanti nel tempo".