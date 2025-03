Gipsoteca, visita guidata per scoprire la collezione di archeologia classica dell'ateneo

Pisa, 25 marzo 2025 - Venerdì 28 marzo, alle 15, alla Gipsoteca di Arte Antica e Antiquarium si svolgerà una visita guidata a cura degli studenti della scuola di specializzazione in Beni archeologici. L’iniziativa è organizzata dal laboratorio Marsia del dipartimento di Civiltà e forme del sapere. L'evento si svolge in occasione del nuovo progetto di allestimento che prevede l’esposizione temporanea, a rotazione, di reperti di archeologia classica legati a nuclei tematici diversi: fino ad aprile sono in mostra le terrecotte architettoniche e votive dalla Puglia, ceramica e offerte votive dall’Etruria, vasi greci a figure nere e a figure rosse. Il museo possiede una raccolta di centinaia di pezzi originali, provenienti da ambiti geografici e culturali diversi, che coprono un arco temporale dal Paleolitico all’età imperiale romana. Questa ricchezza permette di ammirare e studiare diverse classi di manufatti antichi, in particolare le produzioni ceramiche, che comprendono vasellame greco, etrusco e romano, prodotto in diverse regioni del Mediterraneo. A queste si aggiunge una varietà eterogenea di oggetti, in terracotta, vetro, metallo e marmo, provenienti da santuari, necropoli e abitati. La durata della visita è di 45 minuti. La partecipazione è gratuita, ma è preferibile la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni [email protected] o (+39) 050 2211278