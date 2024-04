Giovani Masterchef crescono all’alberghiero

Sotto le insegne del Lions Pisa Certosa, gli studenti dell’Istituto Alberghiero Giacomo Matteotti di Pisa hanno dato vita al "Concorso Lions Chef", una serata di competizione culinaria a base di miele. Il menu della serata è stato davvero da ristorante stellato: crespelle con farina di castagne, ricotta e miele di San Rossore su crema di parmigiano, ravioli di pera su fonduta di muffone, petali di pancetta e mandorle croccanti al miele di castagno, petto d’anatra al miele con cime di rape e patate croccanti e infine gelato artigianale al miele con crumble esotico. Il tutto innaffiato da vini in parte locali: prosecco Vittoria, bianco e rosso Passo Carbonaie e moscato d’Asti Braida. La scelta del miele è stata una trovata del Lions Club, per portare l’attenzione sulle api che, nella loro funzione di insetti impollinatori, contribuiscono al mantenimento della biodiversità. Infatti quest’anno, sotto la direzione della presidente Adriana Galazzo, il Club Certosa ha adottato due arnie della Cooperativa sociale "Il Cammino", a Ghizzano, service a sostegno della comunità terapeutica "Il Doccio", rivolta alle attività di reinserimento sociale di persone che soffrono di dipendenze. Il miele adoperato perveniva appunto dalle arnie adottate dal Certosa.

Hanno partecipato alla serata e alla competizione il gruppo di cucina della scuola, il gruppo sala bar e quello dell’accoglienza turistica con gli studenti del professor Massimo Tessieri, della 4a classe sezione B cucina: Gabriele Mazzanti, Diego Tovo, Alessio Pucci, Nicolò Pezzino e Christian Cintura; gli studenti del professor Davide Belsito, della 4a A cucina: Lorenzo Cantini, Latifa Baaj, Shakira Thika, Silvia Casarosa e Samuele Ridolfi; infine gli studenti del professor Giovanni Costanzino, della 4a C cucina: Christian Chelossi, Alessandro Zerbi, Cristian Tortorella e Tommaso Ceccanti. In sala per il servizio Veronica Etnarovich, Elisa Giannasio, Dalila Birindelli, Glenda Di Bianco, Gaia Fattorusso e Anisa Akter. Con loro a dirigere la serata il professor Gennaro Novelli. Ecco la classifica finale. Al primo posto si è classificata la 4a C, al secondo la 4a B e al terzo la sezione A. A tutti i ragazzi che hanno partecipato alla serata, cuochi, ragazze di sala e di guardaroba, è stato donato il miele della Fondazione internazionale Lions Lcif, il cui ricavato andrà a favore degli alluvionati della Emilia Romagna; le classi seconde e terze classificate sono state premiate con pinze da cucina, mentre la 4a C, prima classificata, ha ricevuto come premio un coltello Santoku.