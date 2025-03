Giovani+: al via i laboratori gratuiti. Nuove tecnologie e mercato del lavoro

Prenderanno il via martedì 11 marzo con un laboratorio dedicato al ‘Public Speaking’ le attività formative del progetto ‘Giovani +’ del Comune di Pisa, pensato per supportare i giovani nel loro percorso di crescita personale, formativa e professionale, attraverso una serie di servizi progettati per valorizzare i loro talenti e facilitare l’accesso alle opportunità disponibili a livello locale, nazionale ed europeo. A seguire due appuntamenti dedicati all’intelligenza artificiale generativa (14 e 19 marzo) e due dedicati al mondo del lavoro: uno sulle strategie vincenti per trovare l’impiego giusto (24 marzo), l’altro sulla stesura e revisione del curriculum. Tutti i corsi si terranno allo Spazio “Giovani +”, creato dal Comune di Pisa nell’area dei Vecchi Macelli.

"Le politiche pubbliche per i giovani sono un obiettivo concreto nell’agenda dell’amministrazione e grazie a questo progetto si iniziano finalmente percorsi che facilitano l’accesso dei giovani al mercato del lavoro e alle nuove tecnologie alle quali è ormai orientato – spiega l’assessore Frida Scarpa. Abbiamo voluto dare un taglio innovativo al progetto provando a colmare quei vuoti che spesso la formazione tradizionale trascura. Siamo molto soddisfatti del merito del progetto e soprattutto di averlo reso concreto con la connessione diretta alle imprese che lavorano negli spazi dei vecchi macelli. Ora tocca ai giovani, alle famiglie, alle scuole cogliere questa opportunità".

I prossimi appuntamenti. Di seguito i prossimi appuntamenti in programma: 11 marzo ore 14, “Laboratorio di Public Speaking”, rivolto a ragazzi e ragazze dai 15 anni in su. Nel corso del laboratorio verranno trattati i seguenti argomenti: Parlare con sicurezza e impatto; Conosci te stesso e il pubblico; Il corpo parla più della voce; Conosci il tuo ritmo. 14 e 19 marzo, ore 14.30· “Fondamenti di Generative AI”: sempre rivolto agli over 15, argomenti Esplorazione della Generative AI - Comprendere le basi e le applicazioni pratiche dell’intelligenza artificiale generativa; Tecniche di Prompting – Strategie per interagire efficacemente con i modelli AI e ottenere risultati desiderati. E ancora Laboratorio Creativo con sessioni pratiche per sviluppare progetti utilizzando strumenti di AI generativa. Poi 24 marzo, ore 15 "Strategie vincenti per trovare il lavoro giusto", rivolto a ragazzi e ragazze dai 18 anni in su e "Lavora al tuo futuro: revisione dei CV e domande e risposte con gli esperti": il 3 aprile 15, laboratorio rivolto a ragazzi e ragazze dai 18 anni in su.