Giorni di Tuono. Scatta il festival di fumetti, musica e cinema

La leggerezza, l’arte grafica del fumetto della musica e del il cinema come momento per ricordare Andrea Paggiaro, da tutti conosciuto come Tuono Pettinato, artista e fumettista prematuramente scomparso nel 2021. Torna per il terzo anno Giorni di Tuono, il festival in programma a Pisa da venerdì 7 a domenica 9 giugno. Dopo il grande successo delle due precedenti edizioni, la manifestazione organizzata dalla Fondazione Tuono Pettinato con il contributo del Comune di Pisa presenta un programma ancora più ricco per numero di ospiti ed eventi, tutti ad ingresso libero.

"Negli anni siamo cresciuti- ha affermato Lia Remorini, presidente della Fondazione Tuono Pettinato e madre di Andrea- aumentando le presenze e gli eventi. E’ un’occasione importante per far conoscere il fumetto come veicolo di idee, di tematiche anche importanti". Alla presentazione del festival presenti anche Guido Siliotto, curatore del Festival e Antonio Capellupo del Cinema Arsenale, uno dei luoghi dove l’evento avrà vita.

Tra gli ospiti, Bruno Bozzetto, autore di film d’animazione straordinari come "Allegro non troppo" e "West and Soda", che presenterà la sua autobiografia "Il Signor Bozzetto" e la sua ultima opera cinematografica "Sapiens?", e Adriano Carnevali, creatore dei mitici "Ronfi", di recente divenuti una serie animata per Rai YoYo. Ci sarà anche Mario Natangelo, il caustico vignettista de Il Fatto Quotidiano, che parlerà del suo recente intenso graphic novel "Cenere". Tra i nomi di spicco del festival anche Davide Toffolo, fumettista e musicista nei ‘Tre Allegri Ragazzi Morti’, che, con lo spettacolo "Remotti. L’ultimo vecchio sulla Terra", sarà tra i protagonisti del concerto di sabato 8 al Giardino Scotto assieme alle band Divulgazione e Inferno. Lo stesso Toffolo curerà, domenica 9 al Cinema Arsenale, una lettura pubblica musicata di "Nevermind".

"Si tratta di un artista con un’esperienza prestigiosa- ha affermato il sindaco Michele Conti- e trovo giusto supportare questo festival per far sì che non solo gli appassionati di fumetti possano continuare ad apprezzarlo, ma anche chi non si è mai avvicinato a questo mondo".

Alessandra Alderigi