Giornata mondiale della Sindrome di Down, all'Arsenale proiezione di due docufilm

Giornata mondiale delle persone con sindrome di Down, proiezioni al Cinema Arsenale

Pisa, 21 marzo 2023 - Una vita indipendente e autonoma anche per le persone affette da sindrome di Down. E' questo il tema alla base di due proiezioni "Scaccia Paura" e "Una settimana al mese" al Cinema Arsenale di Pisa in occasione della Giornata Mondiale delle Persone con sindrome di Down 2023, martedì 21 marzo dalle 18 alle 20. La proiezione dei due Docufilm realizzati all'interno della rassegna cinematografica "Super8: superare la diversità con otto pellicole” del progetto ISI – Facile Così finanziato da Impresa Sociale Con i Bambini -, è stata organizzata dall’AIPD (Associazione italiana persone Down) Sezione di Pisa. In apertura dell'incontro all'Arsenale il presidente Michael Schinella presenterà i i dati Censis/AIPD Non Uno di Meno, a seguire le proiezioni dei docufilm che raccontano il sogno di una vita indipendente e la realizzazione di tale sogno nella sua quotidianità.

Se “Scaccia Paura” e i quattro protagonisti di Casa Futuro ci portano direttamente nel futuro sognato di un'indipendenza fuori dal nucleo famigliare, il progetto “Training di Vita Indipendente” raccontato in “Una Settimana al Mese” ha l'obiettivo di creare un ponte tra presente e futuro che sposti l'accento dal Dopo di Noi al Durante Noi. Per le persone con disabilità intellettiva l'uscita dalla casa della famiglia rappresenta molto spesso un passaggio negato, in quanto ritenuto a priori impossibile per le difficoltà e le limitazioni sul piano delle autonomie. Iniziare a ragionare sul Durante Noi significa dare al Progetto “Training di Vita Indipendente” l'obiettivo di un esercizio sulle competenze di autonomia abitativa, ma anche, e soprattutto, quello di iniziare a costruire un progetto di vita della persona che risponda ad obiettivi di autonomia ed emancipazione. Il progetto “Training di Vita Indipendente” prevede un percorso di due anni durante i quali un piccolo gruppo di persone con sindrome di Down soggiorna presso l'appartamento "Casa Nostra" sopra i locali di AIPD Pisa per periodi gradualmente più lunghi, a partire da quattro giorni al mese per passare ad una settimana e, infine a due settimane. Al termine del training il gruppo e le famiglie saranno sostenuti nelle azioni necessarie per concretizzare l'uscita dal nucleo familiare verso la vita indipendente. Il progetto ha trovato nuovi spazi dall’ottobre del 2019, grazie alla generosità di Don Antonio Cecconi che ha messo a disposizione di AIPD Pisa la casa dei suoi genitori, "Casa di Alberto e Giuliana" con un ampio giardino e terreno.

In “Scaccia Paura” Andrea, Claudia, Marco e Lorenzo raccontano la loro convivenza riprendendosi attraverso una camera professionale e una action cam. I protagonisti riusciranno a farci vivere la loro quotidianità ma anche a condividere le emozioni che accompagnano l'uscita dal nucleo familiare. “Una settimana al mese” realizzato dalla regista Ella Pugliese e da Stefano Cioni racconta il percorso di training alla Vita Indipendente di un gruppo di 6 ragazzi con sindrome di Down. Marta, Letizia, Michele, Claudia, Irene e Andrea si racconteranno nei loro impegni lavorativi e di tempo libero, nella gestione delle mansioni domestiche, ma soprattutto riusciranno a farci vivere la complicità e l'emozione che questo importante Progetto porta con se condividendolo con il quartiere che li ospita e con il punto di vista delle loro famiglie.