Giornata in memoria della regina di Haiti

Il Comune di Pisa, assessorato al Turismo, l’Ambasciata d’Haiti in Italia e l’organizzazione di volontariato Fraternità Haitiana hanno organizzato per il 23 aprile 2023 una giornata in memoria di Marie-Louise Christophe, prima ed unica regina di Haïti e invitano i cittadini a ripercorrere i passi di questa loro illustre concittadina del primo Ottocento. La regina Marie-Louise scelse Pisa come suo esilio dal 1824 alla morte, sopraggiunta nel 1851. Il 23 aprile le saranno dedicati due cartelli: il primo di fronte alla Chiesa di San Donnino Cappuccini alle 9.15 dove la regina riposa nella Cappella del Sacro Cuore con le figlie ed il secondo di fronte alla sua ultima residenza in piazza Carrara (alle 11). Alle 12 messa in San Nicola in lingua francese. Alle 15 il convegno in sala delle Baleari con i saluti dell’assessore Paolo Pesciatini e di Maître Emmanuel Charles, Chargé d’Affairs dell’Ambassade d’Haiti in Italia. Viene anche pubblicato un libro, edito il italiano e francese, di Alessandro Panajia, dal titolo: "Da Haïti al bel teatro dell’Arno pisano L’amara vicenda umana di Marie-Louise Christophe Coidavid, regina di Haïti" (ed Ets).