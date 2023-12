Giornata di riflessione

Un altro evento contro la violenza sulle donne in città. Con una iniziativa rivolta agli studenti delle scuole superiori, le associazioni e i Club service pisani (AMMI, Fidapa, Inner Wheel, Lions Certosa, Lions Host, Rotary Pisa, Rotary Pisa Galilei, Rotary Pisa Pacinotti, Rotary Fibonacci, Soroptimist Int. Club Pisa), hanno insieme celebrato la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne (nella foto i tanti partecipanti).

Con il patrocinio del Comune di Pisa e la collaborazione della Casa della donna, l’iniziativa ha offerto agli alunni delle classi quarte e quinte di alcune scuole superiori della città la possibilità di assistere al lungometraggio Il domani di Laura e di partecipare al dibattito intorno a esso con il regista Costantino Maiani, con la rappresentante della Casa della Donna Serena Leoni e lo psicologo Andrea Guerri.

La giornata è stata aperta dai saluti istituzionali di Gabriella Porcaro, assessore con delega alle Pari Opportunità del Comune di Pisa, e di Andrea Simonetti, dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Pisa.