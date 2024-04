Giornata della solidarietà. Al via la XVII edizione: "Protagoniste le scuole". Gli eventi in programma

di Alessandra Alderigi

PISA

E’ ancora più grande l’abbraccio della solidarietà quest’anno, e coinvolge non solo la città ma anche il territorio provinciale. Giunta alla diciassettesima edizione, la Giornata della Solidarietà si svolgerà quest’anno il 29 aprile, un evento promosso dall’Associazione Nicola Ciardelli Odv e Ets in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, la Provincia di Pisa e l’Ufficio Scolastico Regionale, ambito territoriale di Pisa, torna a coinvolgere le scuole di ogni ordine e grado del nostro territorio, grazie ai percorsi proposti dai servizi educativi del Comune di Pisa questa volta sono stati inclusi anche i piccoli dei nidi d’infanzia, con attività di piantumazione e di pedagogia del riuso. Nella mattina di lunedì 29 aprile dalle 8.30 alle 12, si svolgeranno 73 percorsi per oltre 200 classi partecipanti, alcune delle quali provenienti da comuni limitrofi e dalla provincia di Lucca, alle 12 seguirà la cerimonia di chiusura della mattinata in Piazza XX Settembre, per assistere, alla presenza delle autorità cittadine e dei rappresentanti dell’Associazione Nicola Ciardelli, all’aviolancio in Ponte di Mezzo, a cura della Sezione di paracadutismo sportivo dell’Esercito.

Le sere del 29 e 30 aprile ci sarà Green Theatre di Solidarietà, evento finalizzato a raccogliere fondi per il Progetto di oncoematologia pediatrica in Kosovo, organizzato grazie alla collaborazione di Renato Raimo e Isabella Turso, che porteranno in scena lo spettacolo "Spogliati nel Tempo" al B&B Camilla, di Monica Santerini.

"Una Giornata frutto di una straordinaria sinergia, che ancora una volta vede protagonista la città e le scuole di ogni ordine e grado, accolte nei luoghi istituzionali, di studio e di ricerca, di cura e di accoglienza, sotto il comune denominatore della partecipazione, della condivisione e dell’impegno di ognuno per la realizzazione di una società più consapevole delle diversità presenti nel tessuto sociale - afferma la presidente dell’Associazione, Federica Ciardelli. "Un evento che ormai è diventato un appuntamento cittadino - dichiara il sindaco Michele Conti - la famiglia Ciardelli ha il merito di aver trasformato un grande dolore in un qualcosa di condiviso, dal quale la città ha tratto beneficio, affrontando temi importanti".

Anche "La Nazione" di Pisa partecipa al progetto offrendo la possibilità a due classi di visitare la redazione in largo Ciro Menotti. Lunedì saranno ospitate nella sede del giornale, la VA della scuola primaria "De Sanctis" a Cisanello e la III B della "Filzi". Gli studenti potranno così vedere da vicino come funziona la fabbrica delle notizie e la loro gerarchia, come si scelgono, quali sono le fonti, come nasce un quotidiano e qual è il mestiere del giornalista. Una mattinata non solo di teoria perché i piccoli saranno chiamati a provare a realizzare titoli, impareranno a leggere gli articoli. Un impegno, quello de "La Nazione" per questa Giornata, che si rinnova ogni volta.

Il ricordo comincerà sabato 27 aprile, giorno in cui cade la commemorazione del diciottesimo anniversario dell’attentato in cui il maggiore Nicola Ciardelli perse la vita: grazie alla sinergia e alla comunione di intenti con l’Università di Pisa, in particolare con il Cidic e il suo direttore, prof. Saulle Panizza, peraltro responsabile scientifico del progetto, si terrà il concerto dell’Orchestra di Unipi, diretta dal Maestro Manfred Giampietro, alle 21,15 al Teatro Verdi.