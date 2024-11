Giornata contro la violenza sulle donne: le iniziative in programma a Calci

Calci (PI), 21 novembre 2024 – L’amministrazione comunale di Calci promuove una serie di iniziative culturali e di approfondimento, aperte a tutta la cittadinanza, in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

“La violenza di genere non è un fatto privato - sottolinea Valentina Marras, assessora alle pari opportunità -, non un fatto che dipenda da razza o censo, bensì è una piaga che ha radici profonde nel rapporto storicamente diseguale tra uomo e donna. Le donne che si rivolgono ai centri antiviolenza sono in aumento e nella maggior parte dei casi chi fa violenza ha le chiavi di casa. Per questo è necessario parlarne e confrontarsi, capirne l'origine, arrivare alla radice per comprendere quanto è fondamentale promuovere quel cambiamento culturale necessario, combattendo gli stereotipi di genere, le disuguaglianze e le discriminazioni, educando al rispetto delle differenze e alla parità di genere, promuovendo anche momenti di sensibilizzazione e di informazione”.

“Momenti importanti e indispensabili - conclude Marras - per conoscere il ciclo della violenza, per saperla riconoscere in tutte le sue forme, per diffondere il numero unico antiviolenza e antistalking 1522, un servizio multilingua attivo h24 che garantisce l'anonimato, e per dare visibilità ai centri antiviolenza e alle case rifugio presenti sul territorio, che rappresentano un punto di riferimento fondamentale per le vittime di violenza e le loro figlie e figli”.

Il primo appuntamento è per sabato 23 novembre, alle 17.30 in sala consiliare, per incontrare Angela Giacovelli, presidente CenVit (Centro di Vittimologia) e autrice del libro “Eco e Narciso una storia diversa”. Due le iniziative previste per lunedì 25 novembre: la mostra fotografica di Ethel Bustamante dal titolo “She was here. Lei era qui”, dalle 9 alle 17 in sala consiliare, e la lettura collettiva aperta a tutta la cittadinanza, dal titolo “Leggiamo insieme per dare voce alle vittime”, a partire dalle 18,30 al Circolo Arci La Pieve, su iniziativa dello stesso circolo e dell’Anpi sezione Piero Elter di Calci, in collaborazione con l’amministrazione comunale.

“Violenza di genere: informazione e azione” è l’incontro che chiuderà la serie di iniziative, alle 18 di mercoledì 27 novembre in sala consiliare, alla presenza dell’assessora regionale Alessandra Nardini. Interverranno Giovanna Zitiello, della Casa della Donna di Pisa, e Daniele Bouchard e Nicola Pizzanelli, dell’associazione Nuovo Maschile di Pisa.

“Ci tengo a ringraziare l’assessora Marras e tutte le realtà insieme alle quali abbiamo organizzato queste iniziative di sensibilizzazione e informazione sul nostro territorio - così il sindaco, Massimiliano Ghimenti -, per contrastare tutti insieme, con decisione, la violenza contro le donne”.