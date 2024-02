Giornata contro il cancro pediatrico. Tre appuntamenti con Agbalt

Giovedì 15 febbraio si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro Pediatrico, istituita dall’OMS per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dei tumori infantili ed esprimere sostegno a bambini e adolescenti malati di cancro e alle loro famiglie. A Pisa il primo appuntamento è oggi, alle 10, nel giardino di Pediatria al Santa Chiara con “Diamo radici alla speranza, piantiamo melograni”, con la messa a dimora di un melograno, simbolo della vita e della solidarietà. P protagoniste l’associazione federata Fiagop Agbaltt. (Associazione genitori bambini affetti da leucemia o tumori). Domani invece alle 17 all’auditorium “G.Toniolo” dell’Opera Primaziale si terrà la presentazione dei libri editi da Pacini Editore in collaborazione con Agbalt e il reparto di oncoematologia pediatrica del Santa Chiara. Venerdì 16 sarà la volta di "Ti voglio una sacca di bene" per sensibilizzare alla donazione dalle 8 alle al al centro trasfusionale di Cisanello.