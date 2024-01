Gioia e dolci: ecco la festa "anticipata" in Piazzetta a Porta a Lucca

La Befana è pronta a scendere in anticipo e fare tappa a Porta a Lucca per una nuova iniziativa dedicata a bambini e famiglie: "Arriva la Befana in Piazzetta a Porta a Lucca". Andrà in scena questo pomeriggio dalle 16 l’evento organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa con la collaborazione delle attività del quartiere: Agenzia Immobiliare L’Affare, GB Serramenti, Bar di Laura e Gilberto, Lavanderia La Perfetta, L’Edicola di via XXIV Maggio, Centro Estetica Kentia, Cinzia Parrucchiera, Carrefour Express di via Antonio della Pura, Libreria La Scolastica e Tabaccheria Giusy.

"Abbiamo ideato questa nuova iniziativa dedicata agli abitanti di Porta a Lucca e a tutti coloro che vorranno trascorrere un pomeriggio di allegria e spensieratezza" spiega Mauro Buccioni, presidente Fimaa Confcommercio Pisa e membro di Giunta esecutiva Confcommercio Pisa. "Dalle 16 nella piazzetta di via XXIV Maggio all’angolo con via Alfredo della Pura i più piccoli potranno trovare musica e intrattenimento e una merenda con pane e cioccolata insieme ai divertentissimi clown che animeranno il pomeriggio in attesa dell’arrivo della Befana, previsto per le 16.45, pronta a distribuire a tutti calze e dolcetti. Ringrazio tutte le attività che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa, Fiva Confcommercio Pisa per la preziosa collaborazione e l’associazione Amici per l’Africa, che sarà presente con un proprio stand con giochi e sorprese per i bambini".

"Una bellissima iniziativa che contribuisce ad animare la città in occasione di uno degli appuntamenti più attesi delle festività come l’Epifania – afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli –. È straordinario il coinvolgimento dei commercianti che hanno deciso di fare squadra in occasione di un evento che renderà sicuramente più colorato e vivace un quartiere denso di negozi e attività come Porta a Lucca".