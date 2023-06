Gioco, il Ponte di Mezzo chiuso al traffico

Pisa, 20 giugno 2023 - Il Ponte di Mezzo si prepara al Gioco: tace al traffico delle auto per l’intera settimana garantendo all’"arco sull’Arno" di vestire i suoi storici panni. Il fatidico carrello, proprio in queste ore, sta prendendo forma annunciando la prossimità di una disfida che – come sempre – ha il tratto peculiare di dividere la città in quartieri unendola però nella tradizione e nella passione comune. La chiusura al traffico veicolare riporta indietro le lancette del tempo e, al tempo stesso, prepara la sfida.

E se già sembra di udire in Borgo e in Corso Italia il suono delle chiarine e quello dei tamburi. Intanto oggi "proseguirà – scrive il Comune di Pisa – sul sito www.eventbrite.it la vendita dei biglietti per sabato, iniziata nella mattinata di lunedì". "Saranno disponibili – continua il comunicato del Comune – 500 biglietti a partire dalle ore 9 e altri 500 dalle ore 15. Per ogni collegamento tramite mail è possibile prendere fino a un massimo di 4 biglietti. Le Parti di Mezzogiorno e Tramontana hanno a disposizione 500 biglietti ciascuna".

"I tagliandi – prosegue l’Amministrazione – sono stati messi a disposizione anche di alberghi, in modo da promuovere e far conoscere il Gioco anche tra i turisti, e degli sponsor, il sostegno dei quali quest’anno più che mai è fondamentale". " Intanto – conclude palazzo Gambacorti – sono iniziati i preparativi per il montaggio del “carrello”, protagonista della sfida tra le due Parti della città, sul Ponte di Mezzo che di conseguenza sarà chiuso al traffico veicolare". Così che le auto lascino il posto, per una settimana l’anno, a fanti e cavalieri.