Gioco del Ponte, "Siamo pronti" dice il Magistrato Toni dei Satiri

‘Vecchio e decrepito io sono, portami rispetto o ti bastono’. Bisogna infatti portare rispetto per una magistratura che, lo scorso anno, vinse il combattimento più rapido dell’edizione 2022 del Gioco del Ponte, proseguendo in una striscia positiva che dura ormai dal 2019. A parlare è il magistrato Stefano Toni: "Siamo pronti per il Gioco del Ponte - dichiara il numero uno dei Satiri -. Qualsiasi scelta farà il comando noi siamo a disposizione della parte. Bisogna aver fiducia dei nostri comandanti. Speriamo ci siano i biglietti, abbiamo tante richieste e il comune speriamo riesca a soddisfarle. Negli ultimi anni siamo andati molto bene e speriamo di confermarci anche per questa edizione". L’attività dei Satiri però non si limita soltanto al militare, ma anche al grande impegno nella parte civile, portando da tempo la cultura del ponte agli studenti: "Quest’anno siamo riusciti a entrare nelle scuole con progetti molto interessanti - prosegue Stefano Toni -. Per noi è stato un trionfo perché ci siamo interpellati con le istituzioni per portarlo a Cep e Barbaricina. Siamo molto soddisfatti di questo lavoro e vogliamo continuare a darne seguito".

Le iniziative però proseguono anche in altre direzioni: "Abbiamo ospitato con i ragazzi del Pisa Ovest i ragazzi dell’Agbalt - conclude Toni -, ma ci sono tanti progetti in cantiere. L’attività dei Satiri prosegue a 360 gradi sul ponte, ma anche per tutto l’anno". Possibili avversari i Leoni, l’anno scorso battuti in soli 2’30’’, ma niente in confronto ai 43 secondi con cui ‘i giovani vecchietti’ hanno battuto i Dragoni nel 2019.

Michele Bufalino