Gioco del Ponte È già countdown. Tutte le cariche di Mezzogiorno

di Michele Bufalino

PISA

Mezzogiorno scende in campo con la sua squadra per preparare il Gioco del Ponte 2024. Sono state infatti ufficializzate le cariche del comando civile per la prossima edizione della tradizione storica. Occasione una cena partecipata sia dai corpi della parte, oltre a capitani, comandanti e magistrati, sia alla presenza del comandante generale Roberto Tonini e del presidente dell’associazione degli Amici del Gioco del Ponte Stefano Gianfaldoni. A ufficializzare le cariche, facendo gli onori di casa, è stato il generale di Mezzogiorno Sergio Mantuano. Angelo Rossi sarà il consigliere civile, mentre Franco Napodano il cancelliere civile. Alessandro Lascar sarà il maestro di Campo e Marco Tabucchi il maggiore sergente. Nicola Cempini è l’ambasciatore australe ed il responsabile delle figure a cavallo. Andrea Niccolai è il capitano del picchetto, Andrea Di Puccio il comandante dei celatini, Matteo Valesini il capitano delle guardie al campo senza corazza e Roberto Cacelli il capitano delle guardie al campo con Corazza. Giovanni Garzella sarà il responsabile dei cavalieri del generale, Aldo Armellin il responsabile dei cavalieri del luogotenente generale. A Sabrina Del Moro il compito di responsabile dei paggi e Caterina La Rovere la responsabile degli alfieri, Marco Celandroni il responsabile dei tamburini e Tiziano Puntoni il responsabile dei trombettieri. Alessio Falchi è il Capitano degli alabardieri, Claudia Decataldo, Alfredo Del Moro e Leonardo Miraglia sono collaboratori di comando, mentre il comando militare nominato dal luogotenente generale Cristiano Scarpellini è formato da Marco Santopadre, come consigliere militare e Marcello Bertini come cancelliere militare. Confermate le cariche dei capitani: Massimo Balducci per Sant’Antonio, Aldemaro Marsili per San Martino, Jonathan Rosellini per San Marco, Claudio Nardini per Leoni, Luca Dini per i Dragoni e Marco Falugi per i Delfini. Paiolo Vaghetti infine è il collaboratore di Comando. Al termine della serata il generale Sergio Mantuano ha conferito una pergamena di ringraziamento a tutti i magistrati di Mezzogiorno: Domenico Grassi del Sant’Antonio, Valentino Vanni del San Martino, Massimo Cioli del San Marco, Lorenzo Vannozzi dei Leoni, Simone Menichetti dei Dragoni e Luca Di Poi dei Delfini, oltre a un attestato di onore "alla carriera" per i quaranta anni di operato nella parte australe a Giovanni Del Bravo. Domenica 14 aprile si è svolta infine l’inaugurazione della sede della magistratura dei Leoni davanti al campo sportivo della Scintilla di Oratoio.