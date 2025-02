Gianni, il massaggiatore dei vip: "Una grandissima soddisfazione"

Il massaggiatore dei Vip Gianni Bonadies torna a Sanremo dopo l’esperienza dello scorso anno, stavolta come membro ufficiale della crew del festival della canzone italiana. Tra i migliori in città con il suo studio Macramé, Bonadies collabora da anni con il Pisa Beach Soccer nella preparazione dei calciatori vice campioni d’Europa, ma da due anni fa parte di un mondo nuovo. "Quest’anno il servizio si è allargato - confessa Bonadies -. Non mi occuperò solo dei cantanti, ma anche di co-conduttori e influencer". Il massaggiatore lavorerà in uno specifico spazio. "C’è il Salotto delle Celebrità, dove i vari personaggi passano per farsi trattare - racconta -. L’opzione più gettonata è quella di ricevere il massaggio direttamente in albergo, nelle suite, perché vogliono stare tranquilli dopo le prove o dopo aver cantato. È diventato il mio cavallo di battaglia, sono l’unico che offre questo servizio a Sanremo". Bonadies è lusingato per il soprannome "Massaggiatore dei Vip": "È nato per caso l’anno scorso quando ero con i BNKR44 - racconta -. Hanno iniziato a chiamarmi così dopo aver visto che massaggiavo anche altri personaggi. Da lì è rimasto". "Mi piace questo mondo e il fatto che il servizio dell’anno scorso sia stato impeccabile mi ha permesso di essere richiamato - conclude -. Non voglio mollare questa opportunità. Essere a Sanremo significa molto, non solo per la visibilità, ma anche per la soddisfazione personale".

Michele Bufalino