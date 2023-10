Giada Cignoni vince la prima edizione del concorso "I quaderni dei giovani scrittori"

Pisa, 11 ottobre 2023 - Alla presenza del Presidente della Fondazione Teatro Verdi di Pisa, dr.ssa Patrizia Paoletti Tangheroni e del titolare della casa editrice pisana dreamBOOK edizioni, Stefano Mecenate, si è tenuta, nell’Aula Magna dell’Istituto Galileo Pacinotti la cerimonia di premiazione della prima edizione del concorso “I QUADERNI DEI GIOVANI SCRITTORI” promosso da dreamBOOK edizioni con il Patrocinio del Comune di Pisa e in collaborazione con il Teatro Verdi di Pisa.

NUOVA EDIZIONE - L’edizione 2022-23 del concorso dedicato agli allievi del triennio dei due Istituti per un racconto inedito a tema assegnato, in questa edizione il MARE, ha visto vincitrice assoluta la giovane Giada Cignoni con il racconto DARIA. La direttrice scolastica, professoressa Gabriella Giuliani, e la professoressa Cristina Giorgi, coordinatrice del progetto per il Galilei, hanno sottolineato l’importanza di questa opportunità per gli allievi dei due Istituti di poter mettere in gioco le loro capacità letterarie con la possibilità di veder pubblicato il loro racconto. dreamBOOK edizioni, infatti, pubblicherà ogni anno in una antologia che prenderà il nome dal progetto, “I QUADERNI DEI GIOVANI SCRITTORI” i migliori 10 racconti giudicati tali da una commissione paritetica composta da due insegnanti, due allievi e un rappresentante della casa editrice. La Giuria avrebbe inoltre identificato, tra i dieci autori dei racconti, un vincitore assoluto al quale sarebbe andato come premio un abbonamento alla stagione lirica e di prosa e alla possibilità di accedere agliu spettacoli di danza, offerto dalla Fondazione Teatro Verdi. Per questa prima edizione, ai racconti segnalati realizzati da Ginevra Ricci, Clara Gattai, Serena Bellomini, Aiden Frongia, oltre ad un attestato di partecipazione, la Fondazione Teatro Verdi ha offerto anche un biglietto omaggio per uno spettacolo di lirica, prosa o danza da scegliere nel programma. Nel corso della premiazione è stato anche annunciato il bando per la II^ edizione, questa volta aperto a tutti li allievi dei due Istituti. I dettagli e il tema saranno annunciati nei prossimi giorni.

TEATRO - Come ha fatto rilevare la Presidente Paoletti “il teatro è un magico mondo da scoprire, all’interno del quale i giovani potranno scoprire l’emozione dello spettacolo dal vivo, qualcosa di irripetibile che avviene sotto i loro occhi ogni volta diverso pur rappresentando lo stesso spettacolo, Un mondo nel quale letteratura, musica e arte scenica di si incontrano e danno vita a spettacoli che regalano sempre grandi emozioni. Offrire l’opportunità di scoprire questo mondo anche attraverso questo concorso è un’occasione per invitare tutti i ragazzi a conoscerlo e a viverlo” Dal canto suo, l’editore Stefano Mecenate ha sottolineato come “questo concorso sia un’occasione per ‘tirar fuori dal cassetto’ quella parte creativa che certamente vive all’interno di ogni persona, superando le paure di mettersi a nudo attraverso la scrittura. Scrivere è un momento ‘liberatorio’ nel quale ognuno può raccontarsi affidando a personaggi immaginari i propri pensieri, i propri desideri, i propri sogni. dreamBOOK è felice di condividere con questi giovani questo progetto perché crede che, anche attraverso la scrittura, ci si possa conoscere meglio e allontanare quelle ombre che spesso accompagnano i momenti della vita di ognuno”. Anche per questo, la casa editrice pisana ha offerto a quegli allievi che ne faranno richiesta, una serie di incontri gratuiti dedicati alla scrittura e ai vari generi letterari che saranno tenuti, in orario extrascolastico, presso l’Istituto.

M.B.