"Giacomo Gozzini al vertice del Coni di Pisa: Salvatore Sanzo saluta con fiducia" Salvatore Sanzo, ex delegato provinciale Coni di Pisa, saluta la nomina di Giacomo Gozzini come suo successore, sottolineando l'importanza di progetti sociali e di salute. Invita le istituzioni a dare di più per lo sport pisano.