Ghimenti, ritorno al futuro: "Aderisco a Europa Verde"

Il sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti, ha ufficialmente aderito a Europa Verde, all’interno del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra. L’annuncio è arrivato ieri, nel corso della conferenza programmatica di Europa Verde Toscana, svoltasi al Caseificio Busti di Acciaiolo, nel comune di Fauglia, alla presenza dei vertici regionali e nazionali del partito. "Quello con Europa Verde, per me, è un ritorno – spiega Ghimenti - Da lì, infatti, è cominciato il mio percorso da quando ho deciso di impegnarmi sul piano politico e amministrativo. Oggi ho trovato, grazie al lavoro dei portavoce regionali, Tetti e Bassi, ed all’impostazione data dal coordinatore, Alberto Lenzi, una forza politica che mette al centro le sfide principali per il futuro dei paesi e del Paese: la lotta al dissesto idrogeologico, la tutela dell’ambiente e le problematiche energetiche, la giustizia sociale, il lavoro e, guardando un po’ più in là, la pace. E lo fa con uno spirito chiaro: influenzare il governo dei territori perché questo è l’unico modo per migliorare concretamente la vita delle persone. In sostanza uno spirito e un approccio da amministratori, a cui voglio dare il mio piccolo contributo, con un approccio pratico, avendo portato avanti queste politiche concretamente in oltre 10 anni da sindaco".

Ghimenti in passato iscritto al partito dei Verdi, aveva poi aderito a Sinistra Ecologia e Libertà. Dopo lo scioglimento della formazione, era rimasto indipendente, scegliendo la strada del civismo. L’appuntamento di ieri rappresenta un passaggio chiave in vista delle elezioni regionali d’autunno, alle quali Europa Verde ha annunciato il proprio sostegno al governatore uscente Eugenio Giani. Ad intervenire, tra gli altri, Angelo Bonelli (deputato e portavoce nazionale di Europa Verde), l’europarlamentare Ignazio Marino, Filiberto Zaratti (co-presidente), Eros Tetti e Dario Danti (segretario regionale di Sinistra Italiana), oltre a Egidio Raimondi e Pietra Molfettini.

"Non si tratta più di difendere l’ambiente in modo isolato o ideologico – ha dichiarato Eros Tetti, portavoce di Europa Verde Toscana – ma di guidare una trasformazione sistemica. Vogliamo coniugare la sostenibilità con lo sviluppo, sostenere imprese e territori nella transizione ecologica, rispondere alla crisi climatica e sociale con visione concreta e strutturata".

Enrico Mattia Del Punta